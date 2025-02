Natan deja claro al Betis dónde quiere jugar la próxima temporada

El defensor brasileño del Betis Natan de Souza ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que su "voluntad es seguir" en el club sevillano, al que está cedido por el Nápoles hasta final de temporada, aunque ha puntualizado que "el futuro pertenece a Dios".

"Estoy feliz aquí, me quiero quedar pero no depende sólo de mí. Quiero hacer grandes partidos para seguir en el Betis. Mi agente y los clubes deben resolver la documentación, yo de eso no sé, pero yo quiero quedarme", ha manifestado Natan en la víspera de jugar contra el Gante la vuelta del dieciseisavo de final de la Liga Conferencia.

El central paulista no escondió la "ganas de ganar" este torneo que tienen "todos la plantilla del Betis, pero hay que estar enfocado sólo en el próximo partido", para pasar mañana, a pesar de que los andaluces lograron una rotunda victoria por 0-3 en tierras belgas.

Natan manifestó que ha "mejorado en varios aspectos desde que" llegó a España el pasado verano "pero lo más importante es la confianza, porque tenía la necesidad de jugar más" de lo que lo hizo la pasada campaña en el Nápoles, así que está "seguro" de que "teniendo minutos", va "a mejorar más todavía".

Además, el zaguero verdiblanco está "aprendiendo mucho de" sus compañeros de línea, -Diego- "Llorente y -Marc- Bartra, que son dos grandes jugadores con mucha experiencia" con los que ha tenido la ocasión de "hablar mucho".

Sobre su compatriota Antony da Silva, que ha irrumpido de forma estelar en España, Natan recordó que es un futbolista "que estuvo en un Mundial con Brasil, algo que sólo está al alcance de los grandes jugadores".

"Está feliz y le va a dar mucha alegría al Betis. Es muy bueno en el uno contra uno, así que entrenar con él es bueno para los defensas", dijo.