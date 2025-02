Lopetegui revela por qué histórico equipo estuvo cerca de fichar

Sin equipo tras haber sido despedido por el West Ham, Julen Lopetegui pudo haber recalado antes en el Milan. Así lo ha reconocido el que fuera entrenador del Real Madrid y del Sevilla, lamentando que finalmente se detuvieran las negociaciones.

“En mayo, el Milan se acercó y me alegré mucho. Club histórico y atractivo, un campeonato que siempre me ha gustado y lo he seguido siempre fascinado por la forma de entender el fútbol como juego colectivo. Sacchi despertó mucho mi curiosidad, me inspiró, lo estudié y tuve la suerte de conocerlo. La negociación iba bien y de repente se detuvo. No me corresponde indicar y comentar los motivos de la parada”, reveló Julen Lopetegui en una entrevista para la Gazzetta dello Sport.

Los tifosi tumbaron el fichaje de Lopetegui por el Milan

Cabe señalar que Julen Lopetegui, que llevaba tiempo trabajando en su desembarco en el Milan, encontró una fuerte oposición por parte de sus aficionados. Los tifosi, como son conocidos, lanzaron el haghstag ‘NoLopetegui’ utilizando vídeos antiguos para dejarle en mal lugar, lo que llevó al equipo italiano a no acometer finalmente su fichaje.

Decepcionado con el Milan, Julen Lopetegui, que anteriormente había rechazado una suculenta oferta para entrenar en Arabia Saudí, dio prioridad a su regreso a la Premier League, donde ya había entrenado antes al Wolverhampton. Esto fue lo que le llevó a fichar por el West Ham, equipo al que dirigió durante 20 jornadas.

“Es por eso que he dicho no a diferentes países y diferentes situaciones, porque me gustaría quedarme aquí en Inglaterra. Siento que nuestro proyecto aquí está recién comenzado y queremos lograr nuestros sueños”, declaró en Sky Sports antes de tomar las riendas del conjunto inglés.