Negocia con el PSG el fichaje de Fabián Ruiz

Fabián Ruiz ha sido una de las sensaciones de la Eurocopa, lo que le ha puesto en el mercado. Aún así el centrocampista de 28 años ha asegurado que seguirá en el PSG la próxima temporada, una decisión que se ha propuesto cambiar el Arsenal de Mikel Arteta.

Sería el técnico vasco el que habría solicitado el fichaje del sevillano. Si bien la primera opción del Arsenal para reforzar su centro del campo era Mikel Merino, de abandonar la Real Sociedad, éste preferiría seguir en LaLiga EA Sports, una opción que podrían ofrecerle tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona. Por ello, según el periodista especializado en fichajes Duncan Castles, el Arsenal se ha lanzado a por Fabián Ruiz, una noticia que ha sido confirmada por varios medios británicos.

La intención del Arsenal sería hacerse con sus servicios en calidad de cedido aceptando por él una opción de compra obligatoria a ejecutar el próximo verano.

¿Cambiará Fabián Ruiz el PSG por el Arsenal?

Cuestionado recientemente por su futuro en Le Parisien, Fabián Ruiz dijo: “Sé que mi nombre aparece en cada ventana de fichajes, pero estoy en París, me quedan tres años de contrato y todavía tengo muchos objetivos que alcanzar con el PSG”.

A su vez, sobre su posible regreso al Betis, señaló: “Este verano, todavía no, pero espero que más adelante. Siempre he dicho que me gustaría volver al Betis y retirarme en mi casa”.

¿Conseguirá Mikel Arteta que Fabián Ruiz cambie de idea y acepte dejar el PSG este verano para ponerse a sus órdenes en el Arsenal?