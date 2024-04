Neymar desvela dónde jugará en 2025

Aunque el Al Hilal pagó 90 millones de euros por Neymar al PSG, el delantero de 32 años sólo ha disputado 5 encuentros con el conjunto saudí por una desafortunada lesión que sufrió con su selección en octubre. El brasileño no regresará a los terrenos de juego hasta la próxima campaña, y ya ha confirmado que seguirá en el Al Hilal. No obstante, no ejercerá la cláusula que le permitirá continuar una tercera ya que quiere emprender una nueva aventura en 2025.

Neymar, presente en la final que disputó su exequipo, el Santos, en la final del Cameponato Paulista con el Palmeiras, bajó al vestuario para ofrecer un discurso. Fue allí donde confesó, según ha revelado la periodista Gabriela Brino en UOL, que en 2025 tiene previsto regresar a Brasil para defender nuevamente la camiseta del Santos.

¿Cuanto cobra Neymar en el Al Hilal?

Firmar por el Al Hilal convirtió a Neymar en uno de los cinco futbolistas mejor pagados del mundo el pasado verano. Y es que el conjunto saudí paga 100 millones de euros por temporada, misma cantidad que la que percibe N'Golo Kanté en el Al Ittihad. No obstante, en el caso de Neymar, dispone de una serie de variables en su contrato muy rentables para él, como una que le permite embolsarse 80.000 euros por cada partido que gane el Al Hilal.

Aún así, tras haber firmado grandes contratos a lo largo de su carrera, Neymar renunciará al dinero que le reportaría seguir una tercera temporada en el Al Hilal para regresar a Brasil y jugar una vez más en el Santos.