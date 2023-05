La nueva y sorprendente opción que baraja el Rayo Vallecano para relevar a Iraola

El Rayo Vallecano quería que Andoni Iraola continuase y, ahora que éste ha decidido no seguir, pina el mercado en busca de un recambio para su actual técnico. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA de Rubén Albés, del Albacete, como el gran favorito a relevarle, una opción que ha ganado enteros es la de Iñigo Pérez, que es el segundo de Iraola en el Rayo.

Así lo ha desvelado el periodista de Onda Cero Raúl Granado. Y es que en el Rayo Vallecano ven con buenos ojos optar por la línea continuista que representaría su apuesta por Iñigo Pérez. Además, la relación de éste con la actual plantilla es excelente, lo que también juega a su favor.

Las alternativas del Rayo Vallecano a Iñigo Pérez

Lo que no juega a favor de Rubén Albés es que no podía incorporarse de inmediato al Rayo Vallecano, lo que retrasaría la planificación de la próxima temporada hasta que el Albacete finalice su participación en el playoff de ascenso a Primera División. Además, Rubén Albés tiene contrato hasta 2025, por lo que el Rayo Vallecano debería indemnizar económicamente al Albacete por su fichaje.

No supondrían desembolso alguno, además de Iñigo Pérez; Francisco Rodríguez, sin equipo desde que fuera destituido del Elche esta temporada, ni Jon Pérez Bolo, exjugador del Rayo Vallecano también sin equipo desde que fuera cesado del Real Oviedo.

El adiós de Iraola al Rayo Vallecano

Tras el último partido del conjunto franjirrojo, Andoni Iraola confirmó en rueda de prensa: «No voy a continuar el año que viene como entrenador, no quiero que sea una rueda de prensa de despedida. Ayer, se lo comuniqué a los jugadores, que eran los primeros que debían enterarse. No es de un día para otro. Se venía barruntando y no le pilló por sorpresa al club. Al final, retomamos por dar oficialidad a esta no continuidad. Le estoy agradecido al club porque lo han intentado hasta el final. No ha habido negociación. No se ha hablado del año que viene, ni de cifras, ni nada. No es por un motivo. Llevo tres años muy a gusto y tengo muy buen sabor de boca. Es el momento adecuado. Llevan los jugadores tres años escuchándome y un cambio para todos nos puede venir bien».