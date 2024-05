El palo de Guaita a Rafa Benítez

Vicente Guaita desmintió haber tenido pelea alguna con Rafa Benítez, ya cesado como entrenador del Celta de Vigo. No obstante, el guardameta de 37 años dio un palo al técnico madrileño durante su rueda de prensa.

Fue al ser preguntado por el relevo en el banquillo cuando Vicente Guaita dijo: “Yo creo que al final se ha visto que el equipo juega más al fútbol con el cambio de entrenador, tiene más la posesión del balón, busca ser más protagonista del partido y se han conseguido más puntos, que nos hacían falta para darle un empujón al tramo final de temporada”.

¿Tuvo Guaita un enfrentamiento con Rafa Benítez?

Por su parte, al ser preguntado por su incidente con Rafa Benítez, Vicente Guaita señaló: “Salieron tantas cosas, que pocas podían ser ciertas. Son charlas que tenemos a nivel grupal dentro del vestuario y son cosas que se tienen que quedar ahí dentro. Salieron tantas cosas que no son ciertas que nos hicieron más daño que beneficio. Cuando las cosas no van bien, lo más importante es hablarlo. Eso hicimos y se solucionó, que era lo principal. Al final, el club decidió destituir al entrenador, pero yo no decido nada, tal y como salió en Prensa”.

Por último, cuestionado por su futuro y por su posible retirada, Vicente Guaita comentó: “También decía en Londres que era mi último contrato y aún renové dos veces más y vine al Celta. Voy semana a semana, me queda un año de contrato y si me encuentro bien, ya veremos qué sucede”.