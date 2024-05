El Atlético de Madrid encuentra en LaLiga recambio para Oblak

Aunque Jan Oblak tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028, el conjunto rojiblanco escuchará ofertas por él este verano. Si bien en anteriores ocasiones el club colchonero se ha remitido a su cláusula de rescisión de 120 millones de euros, ahora estaría abierto a hacer caja por el esloveno a un precio bastante inferior. Como recambio del guardameta de 31 años elegiría a un Giorgi Mamardashvili ocho años menor que él y por el que el Valencia también tiene previsto hacer caja este verano.

En lo que respecta al georgiano, el conjunto che, con necesidad de hacer caja por él, solicitará entre 20 y 25 millones de euros por él. Además, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Valencia ya tendría un preacuerdo para hacerse con Stole Dimitrievski a coste cero cuando termine contrato con el Rayo Vallecano en verano.

El Atlético de Madrid, por su parte, considera que al tener 23 años, la inversión por Giorgi Mamardashvili estaría amortizada según apunta el diario AS. Eso sí, el conjunto rojiblanco no se lanzará a por el guardameta del Valencia si no encuentra un equipo que esté dispuesto a pagar una cantidad mucho mayor por Jan Oblak. Y es que, en ningún caso, el Atlético de Madrid prescindirá del esloveno para quedarse como está.

Además de a Mamardashvili, el Atlético de Madrid podría fichar a Dani Ceballos en LaLiga

Aunque Dani Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027, el conjunto blanco no cuenta con él de cara a la próxima temporada. Consciente de ello, el centrocampista de 27 años tendría un preacuerdo con el Atlético de Madrid según ha deslizado Siro López.

Preguntado por Dani Ceballos en el twitch de El Desmarque, el periodista señaló: “Lo veo más para sustituir a Modric pero hay que convencerlo porque no juega y creo que han hablado y tiene un preacuerdo con el Atlético de Madrid, es lo que me ha llegado a través de gente muy cercana a él”. Así pues, el conjunto rojiblanco podría cerrar en LaLiga EA Sports los fichajes de Giorgi Mamardashvili, si vende a Jan Oblak, y de Dani Ceballos.