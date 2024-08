Pellegrini responde al interés del Betis por James Rodríguez

El Betis es uno de los equipos de LaLiga EA Sports dispuestos a ofrecer acomodo a un James Rodríguez que a sus 33 años ha terminado contrato con el Sao Paulo. Tal fuerza ha cogido el posible desembarco del ex del Real Madrid en el conjunto verdiblando que Manuel Pellegrini fue cuestionado al respecto en rueda de prensa.

“Es un gran jugador y lo ha demostrado pero si hablamos de todos los rumores estaríamos hablando una hora. El plantel del Betis es el que hay y ya veremos en un futuro con quién podemos contar”, respondió Manuel Pellegrini.

“Tenemos la exigencia de intentar tener un plantel competitivo para hacer lo máximo en las tres competiciones que vamos a jugar. No hay muchos movimientos pero sí que queda por hacer”, añadió el entrenador del Betis.

Además del Betis, el Celta de Vigo sueña con fichar a James Rodríguez

Pese al posible interés del Betis por James Rodríguez, ha sido el Celta de Vigo el primer equipo en LaLiga EA Sports en presentar una oferta por el colombiano. Así lo desveló Santi Peón en la COPE, donde afirmó que aunque James Rodríguez ha sido tentado desde Estados Unidos, el centrocampista prefiere regresar a Europa.

Consciente de ello, el Celta de Vigo, que al igual que el Betis aspira hacerse con sus servicios a coste cero, le habría ofrecido dos años de contrato.

Pellegrini habló de James Rodríguez y también de Guido Rodríguez

Otra pregunta que abordó Manuel Pellegrini en rueda de prensa fue la del posible regreso de Guido Rodríguez. Sobre este tema, indicó: “Perder a jugadores importantes como Guido siempre altera la capacidad del plantel. Es responsabilidad de los jugadores que tenemos llegar al nivel que tenía Guido. Es una pérdida importante que ojalá podamos suplir con nuestros jugadores jóvenes. ¿Qué vuelva? Nada en la vida es descartable, menos aún un jugador que sigue sin equipo y que conocemos, pero no me quiero centrar en jugadores que no son del Betis”,