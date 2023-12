Pide salir del Sevilla en el mercado invernal porque ya tiene un acuerdo con otro equipo

Fernando Reges, que a sus 36 años tiene contrato a final de temporada, no sólo no renovará sino que ha pedido al club que le deje salir en el mercado invernal. El brasileño quiere regresar a su país y tendría un acuerdo con el Vasco da Gama para hacerlo.

Así lo ha desvelado El Desmarque, que señala que el Sevilla no pondrá en peligro este acuerdo, por lo que Fernando Reges no volverá a jugar con el conjunto hispalense. Lo que no menciona el citado medio es si el club de Nervión, agradecido por todo este tiempo, le concederá la carta de libertad o si recibirá compensación alguna por su salida en el mercado invernal.

El último favor de Fernando al Sevilla

Lo que parece claro es que Fernando Reges hará un último favor al Sevilla ya que, como mencionó recientemente Víctor Orta, para que el conjunto hispalense pueda reforzarse, habrá jugadores que tengan que abandonar el equipo.

“Vamos a intentar estar en el mercado. Es un mercado complicado porque la Copa de África lo cuestiona todo, ya que muchos jugadores de primer nivel no van a estar disponibles. Los suplentes de esos jugadores no podrán salir porque sus equipos los necesitarán. Hay que estar plenamente activos porque a lo mejor, la llegada de uno, dos o tres jugadores que nos ayuden, pueden ser muy importantes. Tenemos 25 licencias y dependemos de jugadores que tienen contrato, jugadores de la plantilla que quieren decidir su futuro ahora”, manifestó el director deportivo del Sevilla al ser preguntado por la intención del club de reforzarse en el mercado invernal.