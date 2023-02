Broncano usa a Marta Díaz para dar un palo a Iker Casillas

El uso que hace Iker Casillas de sus redes sociales es criticado con frecuencia y David Broncano no pudo resistirse a ello durante la visita de Iker Casillas a su programa. Sin embargo, la youtuber, que es la novia de Sergio Reguilón, lateral que juega en el Atlético de Madrid cedido por el Tottenham, no entró al trapo cuando éste le pidió que mandase un mensaje al que fuera portero del Real Madrid.

«Este mensaje es socialmente muy importante, puedes decirle que pare ya con esto a Iker Casillas», le pidió David Broncano a Marta Díaz en La Resistencia.

«Eso yo no lo voy a decir, se lo dices tú si quieres, la cámara la tienes ahí», contestó la novia de Sergio Reguilón al presentador.

Entonces David Broncano se dirigió a la cámara para mandar su mensaje a Iker Casillas: «Me gusta verle, pero creo que está sufriendo. Podría ser señal de algo. Iker, si te estás divirtiendo con los bailes y los ‘challenges’ a tope con ello. Que nada te detenga en este sueño».

«Si hay algo que te duele, que está haciendo que tu corazón se desquebraje, aquí tienes un amigo. Aquí tienes un sitio, podemos hablar. Puedes venir cuando quieras», añadió entre las carcajadas del público.

Broncano comparte la opinión de Hierro sobre Iker Casillas

Al igual que David Broncano, en un vídeo de Tiktok de Iker Casillas en el que salía Fernando Hierro, éste no dudó en decirle al de Móstoles que era un antiguo que se quería modernizar. «Estás haciendo el ridículo», le soltó Hierro a Casillas por el uso que hacía de sus redes sociales. Aún así el que fuera portero del Real Madrid no se quedó ahí y anunció recientemente su desembarco en Twitch: «Me habéis convencido. Nueva aventura aquí en Twitch».