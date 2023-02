Miguel Gutiérrez se ofrece para volver al Real Madrid

Al igual que ha hecho el conjunto blanco con Fran García, al que repescará del Rayo Vallecano en verano, el Real Madrid podría hacer lo propio con Miguel Gutiérrez. Y es que el club merengue conservó el 50 por ciento de los derechos sobre el lateral zurdo cuando traspasó a éste al Girona.

Cuestionado por su posible regreso en AS, Miguel Gutiérrez señalaba: «Claro que son cosas que tengo en la cabeza, el Madrid siempre ha sido mi casa. Y gracias al club, soy este jugador de ahora. Tengo claro que hay que seguir haciendo las cosas bien en el Girona y ya se verá en verano. En esto del fútbol, nunca se sabe qué va a pasar. Volver al Madrid, a casa, sería muy bonito, pero esto pasa por hacer una gran temporada aquí, como ya se está haciendo, y tener buenos números».

No obstante, el defensor recalcó que es feliz en el Girona: «Estoy muy contento. Míchel nos dijo una palabra al principio de la temporada, que fue la de crecimiento, y es algo que se ve cada día. Estamos obteniendo resultados positivos y me siento muy bien aquí, con mucha confianza. Tengo la suerte que me están saliendo las cosas, el equipo va hacia delante y tenemos un buen grupo para lograr buenas cosas».

El paso de Miguel Gutiérrez por el Real Madrid

Miguel Gutiérrez firmó el pasado verano con el Girona hasta 2027. El lateral zurdo se formó en las filas del ADYC Pinto, su población natal, y posteriormente pasó a las filas del Getafe antes de dar el salto en 2011 a las categorías inferiores del Real Madrid.

Pasó por todas las categorías hasta llegar al 2020 al filial, el Castilla. Debutó con el primer equipo del Real Madrid en abril de 2021 en un partido con el Cádiz y debutó en la Liga de Campeones ante el Sheriff Tiraspol.

Esta temporada Miguel Gutiérrez ha disputado 21 partidos con el Girona y ha repartido 3 asistencias. El equipo catalán pagó 4 millones de euros al Real Madrid en verano por el 50 por ciento de sus derechos. Al conservar el Real Madrid la otra mitad, se asegura un derecho de tanteo en caso de que el Girona decidiera traspasar al futbolista. Es decir, que le bastará con ofrecer la mitad para repescarle o con abonar la mitad del precio que figura en su cláusula de rescisión.