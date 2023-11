Pone una condición para llevarse a Mario Hermoso del Atlético de Madrid

Mario Hermoso, a sus 28 años, termina contrato con el Atlético de Madrid a final de temporada. De no renovar en 2023 con el conjunto rojiblanco, será libre para negociar con otros equipos, algo que quiere aprovechar la Juventus para hacerse con sus servicios.

Y esa es la condición que ha puesto el equipo italiano para reclutar a Mario Hermoso en sus filas, poder hacerse con sus servicios a coste cero. Así pues, según el periodista Marco Conterio, la Juventus sólo moverá ficha por el defensor si no renueva con el Atlético de Madrid.

Mario Hermoso y su renovación con el Atlético de Madrid

Preguntado recientemente por su renovación con el Atlético de Madrid, Mario Hemoso dijo en la rueda de prensa previa al partido de Champions frente al Celtic: “También me tocó responder al comienzo de la temporada. Ahora no pasa por mi cabeza ni me genera preocupación. Me preocupa más seguir contando con muchos minutos, crecer dentro del equipo, que el equipo lo haga y compita por todo a estas alturas de la temporada y que siga demostrando que quiere dar un paso adelante. Poco a poco vamos incorporando jugadores para suplir a otros que no están y que sigamos siendo competentes a nivel nacional y europeo. Me preocupa hacer un gran partido, ganar y dar ese paso delante de sentirnos fuertes en esta competición. Es lo que pasa por nuestra cabeza”.

Sobre su labor en el campo para dar salida al juego, comentó: “Cuando conformas un equipo de esta categoría hay que dar pasos al frente para seguir creciendo y ayudando. Para nutrir a la gente con talento en el centro del campo y a nuestros delanteros, que son capaces de marcar muchos goles si les asistimos bien. Me encanta asumir ese rol y esa responsabilidad de ayudar al equipo con el juego desde atrás. Se ha visto un Atlético protagonista y a mucha gente le gusta y le engancha. Aparte de lo que tenemos de trabajo, esfuerzo y unión, dar ese salto para crecer y seguir adaptándote a lo que viene. Estamos encantados de asumir ese rol, tanto yo como otros compañeros, como Axel, Stefan, Azpi, Rei… Nos adaptamos a la exigencia”.