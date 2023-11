Un futbolista de LaLiga niega tener un acuerdo con el Atlético de Madrid

Javi Galán no ha terminado de encajar en el Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco ya peina el mercado en busca de un nuevo lateral izquierdo. Uno que gusta en el club colchonero es Sergi Cardona, con el que podría hacerse a coste cero de cara al siguiente curso ya que termina contrato a final de temporada con la Unión Deportiva Las Palmas. Es más, según se ha dicho, el futbolista de 24 años tendría ya un acuerdo con el Atlético de Madrid, algo que él mismo ha querido desmentir.

«No es verdad que tenga ese acuerdo. Esos rumores salieron desde dentro de la propia Unión Deportiva Las Palmas, pero no son ciertos», afirmó el propio Sergi Cardona culpando al club canario de lo sucedido.

En principio, el Atlético de Madrid no podrá negociar con Sergi Cardona hasta el próximo mes de enero, y para ello es necesario que no renueve con la Unión Deportiva Las Palmas. Si no lo hace, será libre para negociar con otros equipos a partir del 1 de enero, pudiendo alcanzar un acuerdo con otro club para recalar en sus filas a coste cero en verano.

La llegada de Sergi Cardona al Atlético de Madrid podría estar en manos de Javi Galán

En la misma situación que Sergi Cardona en la Unión Deportiva Las Palmas se encuentra Juan Miranda en el Betis. En lo que respecta al ex del Barcelona, podría poner rumbo al Milan en el mercado invernal, lo que llevaría al Betis a mover ficha por Javi Galán, que podría abandonar el Atlético de Madrid en enero.