Un presidente desvela que ofrecerá a Andrés Iniesta ser el entrenador de su equipo

Andrés Iniesta, que el mes de mayo cumplirá 40 años, termina contrato con el Emirates FC a final de temporada. Cuestionado por su futuro, el presidente del club de los Emiraros Árabes, Youssef Al-Batran, reconoció que su intención es que el centrocampista siga en activo la próxima temporada. También que en caso de descenso no permitirá que un futbolista de la talla del ex del Barcelona juegue en Segunda División, es por eso por lo que si Emirates FC no salva la situación en la que se encuentra, está a 8 puntos de la permanencia y quedan 18 en juego, ofrecerá a Andrés Iniesta ser el entrenador del equipo la próxima temporada.

“Es una posibilidad difícil, aunque que no se descarta, dado que finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2024, a pesar de que cuenta con una opción unilateral de extensión por un año más. Todo dependerá de si el equipo se queda en Primera División”, señaló Youssef Al-Batran en AlQahera News.

La condición para que Andrés Iniesta sea el entrenador de Emirates FC la próxima temporada

“Si el equipo logra la permanencia, abriremos negociaciones de renovación con él porque todavía está en muy buenas condiciones técnicas y físicas y puede quedarse con nosotros dos o tres temporadas, pero si descendemos, no aceptaré a un jugador de su valor en Primera. Le ofreceré entrenar al equipo”, añadió el presidente de Emirates FC sobre sus planes con Andrés Iniesta.

Por último, sobre el fichaje de Andrés Iniesta, Youssef Al-Batran dijo: “Negocié con Iniesta durante un mes completo en secreto a través de videoconferencia, y desde la primera reunión recibió con agrado unirse a nosotros. Iniesta es el mayor fichaje en la historia de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. Incluso Maradona llegó a la Liga de los Emiratos Árabes Unidos como entrenador y no como jugador. Todos se sorprendieron con el acuerdo de Iniesta, incluso los dirigentes del club emiratí me dijeron: "¡Youssef! ¡Cómo lo hiciste!" Todo el mundo hablaba de que Iniesta se uniría al Inter Miami, pero yo sabía que no”.