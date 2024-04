Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, habría encontrado nuevo novio en la Selección

Durante el Mundial de Rusia, Luis Enrique debutó como streamer y no dudó en hablar de la relación de su hija con Ferran Torres, al que tuvo a bien convocar con la Selección para el torneo. Sin embargo, tras año y medio juntos, la amazona y el futbolista del Barcelona pusieron fin a su relación a mediados de 2023. Casi un año después, Sira Martínez habría encontrado de nuevo el amor en otro futbolista de la Selección como Robin Le Normand.

Sira Martínez habría sido cazada en actitud “cariñosa” con Le Normand en San Sebastián

Aunque Robin Le Normand nació en Francia, decidió jugar con España poco después de que Luis de la Fuente tomara las riendas de la Selección en sustitución de Luis Enrique. Según Socialité, el central de 27 años de la Real Sociedad y Sira Martínez, que anteriormente fue relacionada con Álex Márquez, habrían sido cazados “abrazados y de forma cariñosa” en San Sebastián. Después la amazona habría viajado a París para presenciar un partido del PSG, equipo que dirige su padre.

“Los hemos pillado en actitud cariñosa. Nos ha llamado un testigo que los ha visto. Salseo futbolero. He visto cómo llegaban en coche en actitud cariñosa, no ocultaba que eran pareja, la dejó en el aeropuerto para ir a París a ver a su padre, que entrena al PSG. La cosa nace hace poco, el único like que le da a Sira es del 24 de marzo”, comentaron al respecto en el programa de Mediaset.