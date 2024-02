Canales explica por qué dejó el Betis

Que Sergio Canales, tras ganar la Nations League con España, abandonase el Betis para poner rumbo a México de la mano de Rayados de Monterrey sorprendió a propios y extraños. Sobre ello ha sido preguntado el centrocampista de 33 años, que atraviesa un momento dulce en el que ha anotado 6 goles en los 13 partidos que ha disputado.

“La verdad es que estoy muy agradecido. Estoy viviendo una experiencia increíble y bueno, me lo tomo como un regalo el haber podido venir aquí. Tampoco hay, o tenía muchos jugadores españoles que hayan venido aquí, o que yo conociese personalmente; había un desconocimiento, pero la verdad que estoy encantado”, señaló Sergio Canales en Marca MX.

¿Por qué abandonó Canales el Betis?

“Le debo muchísimo al Betis, tanto a ellos, como a todos los equipos en que he estado. Estoy muy agradecido de todos los sitios, cómo me han tratado, lo que me han hecho crecer. Y al Betis en especial”, comenzó diciendo al ser preguntado por su salida del conjunto verdiblanco.

“Sentía que antes de terminar la temporada era el momento de partir. En la vida hay que hacer las cosas al cien por cien, no solo con la actitud que siempre voy a tener, sino en todos los sentidos. Y creía que era el momento, que ya se había terminado el poder seguir dándole todo lo que le tenía que dar al Betis. Era lo más honesto por mi parte”, explicó Sergio Canales.

“Si echo la mente atrás, lo tenía todo y era súper feliz. Pero bueno, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones y necesitaba ser honesto, no solo conmigo, sino también con un club, con una afición que me dio tanto”, concluyó.