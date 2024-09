El sorprendente equipo al que se ha ofrecido Sergio Ramos y que ha descartado su fichaje

Sergio Ramos, a sus 38 años, busca equipo fuera de Europa. Tras haber finalizado contrato con el Sevilla el pasado 30 de enero, el ex del Real Madrid y del PSG se ha ofrecido al Vasco da Gama para jugar en Brasil.

Así lo ha desvelado el exjugador brasileño Edmundo. “Un agente influyente de Río de Janeiro, el mánager de Marcelo, nos ofreció a Sergio Ramos. Iniciamos las conversaciones, pero pidió un sueldo muy alto”.

Sergio Ramos no se fue del Sevilla por dinero

Si bien Sergio Ramos no ha fichado por el Vasco da Gama por dinero, el central aseguró que si no seguía en el Sevilla no era por una cuestión económica. “Siempre que uno se va de casa no es una decisión para tomarla a la ligera. No se ha extendido mucho en el mercado. Después de tomar esa decisión que el club tenga tiempo para plantearse fichajes. Nunca hemos hablado de dinero. Es una decisión que he tomado a nivel personal y familiar. Quiero destacar la opción que me daban de seguir aquí con un contrato vitalicio. Agradezco la paciencia y espera del Sevilla”, dijo en su rueda de prensa de despedida.

También que no había firmado por ningún equipo aunque manejaba varias opciones. “No he tomado ninguna decisión y no he firmado con ningún equipo. Hay opciones, pero antes quería finalizar mi etapa en el Sevilla. Ya veremos la decisión que tomo”, señaló entonces Sergio Ramos.

“Me voy con la conciencia muy tranquila y la cabeza bien alta. Yo he cumplido mi contrato, que ponía un año. Me he ganado el derecho a decidir mi futuro”, concluyó.