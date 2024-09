Dybala acompañó a Oriana Sabatini a maquillar un cadáver

Oriana Sabatini, mujer de Paulo Dybala, delantero de la Roma, es una apasionada de la tanatopraxia, técnica de conservación temporal de los cadáveres. Es por ello por lo que el argentino acompañó a su pareja a maquillar un cadáver.

Según contó la cantante argentina en su pódcast, 'Adónde vamos cuando soñamos': “Me llama Daniel, el dueño de la funeraria, y me dice ‘Ori, ahora llega un cadáver en media hora. ¿Estás lista para venir?’. Y yo por supuesto dije que sí, eran las 10 de la noche, ya había cenado, no tenía nada más que hacer. Había un partido de Brasil y no sé quién, estaba Paulo”. “Para verlo con mi padre y me hubiera quedado ahí dije, ‘haré algo útil, iré a la funeraria’”, añadió Oriana Sabatini.

“Obviamente cuando lo digo en la cena, todos dicen ‘ay no, qué mal, te vas...’. Pregunté si alguien quería acompañarme y entonces todos se interesaron, porque obviamente todos quieren cotillear, les da curiosidad. Bueno, al final Paulo terminó acompañándome y me dijo ‘no te preocupes, me quedo ahí en la funeraria y paseo’. Él se quedó allí y me acompañó”, continuó ensalzando el gesto que tuvo Paulo Dybala con ella.

La pasión de Oriana Sabatini por la tanatopraxia

Sobre su pasión por la tanatopraxia, Oriana Sabatini indicó: “Desde chiquita me llamaba la atención la muerte. Siempre tuve mucha curiosidad. En esto de irme a vivir afuera y plantearme qué hacer de mi vida, surge la posibilidad de estudiar tanatopraxia”.

“Vi que puso Instagram del streamer Martín Cirio y no podía creer que existía esta carrera de tanatopractor. Entonces pensé qué puedo hacer para saciar estos deseos y fascinación que tengo. Descubrí esta carrera que se puede hacer en poco tiempo... Es una carrera hermosa. A diferencia del trabajo que hacemos, es algo muy anónimo. Es un servicio. A veces no ves a la familia y la persona a la que se lo estás haciendo no te lo agradece”, concluyó la mujer de Paulo Dybala.