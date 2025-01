Un ex reconoce contactos con el Valencia para ser entrenador

Tras destituir a Rubén Baraja, el Valencia sondeó a varios entrenadores antes de firmar a Carlos Corberán, que ha sido finalmente el elegido para tratar de sacar al club de Mestalla de los puestos de descenso. Uno de los que ha reconocido contactos con el conjunto che ha sido Kily González, exfutbolista de Valencia, Real Zaragoza e Inter de Milán entre otros equipos.

El entrenador argentino, que se inició en los banquillos de la mano de Rosario Central, club en el que colgó las botas, dirige actualmente a Unión Santa Fe, con el que acumula ya 62 partidos. “Estoy en contacto con la gente de Valencia. Por lo que me ha llegado, estoy siendo visto de una manera muy particular, porque he jugado cuatro años ahí y eso también es importante para poder llegar a ser entrenador en un club. Pero lo primero hoy es Unión. Yo estoy comprometido y voy a hacer todo para que nos vaya de la mejor manera. El día de mañana, veré si sigue estando esa posibilidad”, dijo Kily González no cerrándose la puerta a la posibilidad de entrenar al Valencia al futuro.

Kily González considera que todavía tiene mucho que aprender para poder entrenar al Valencia

“Uno siempre intenta crecer y seguir aprendiendo de un montón de situaciones para poder dar ese salto que todo el mundo sueña, tanto el jugador de fútbol como el entrenador. Lo que yo no tolero es la comodidad. La relajación lleva a la mediocridad. En ese sentido, no me lo permito”, añadió.