El equipo que amenaza con sacar a Pablo Barrios del Atlético de Madrid

Pablo Barrios se se ha revalorizado tras conquistar el oro con España en los Juegos Olímpicos de París. Tanto es así que pese a la la llegada de futbolistas en su demarcación, Diego Simeone ha confiado en el centrocampista de 21 años en los primeros partidos de Liga. Sin embargo el Inter de Milán amenaza su continuidad en el Atlético de Madrid.

Según Mundo Deportivo Piero Ausilio, director deportivo del conjunto italiano, ha comenzado a monitorizar a Pablo Barrios. No obstante, al tener contrato en vigor hasta 2028 y una cláusula de 100 millones de euros, no parece que vaya a resultar sencillo para el Inter de Milán sacar al centrocampista del Atlético de Madrid.

La fidelidad de Pablo Barrios al Atlético de Madrid

Sí podría haberlo sido un mes atrás, cuando el club colchonero se planteó que Pablo Barrios saliera en calidad de cedido en busca de un mayor protagonismo. Cuestionado por los rumores que le situaban en la UD Las Palmas, el futbolista declaró en Radio MARCA: “No sé de dónde salió eso, a mí también me llegó, pero no es verdad. Mi futuro está aquí en el Atleti, estoy muy feliz, espero seguir muchos años y solo tengo la mente en quedarme”.

No obstante, Pablo Barrios reconoció no haber hablado con Diego Simeone y, por tanto, no saber qué planes tenía con él. “No he hablado con él recientemente, pero lo hice a principio de la pretemporada y, como digo, no pienso en otra cosa que no sea el Atleti”, aclaró.