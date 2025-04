Reconoce que su prioridad no es renovar con el Valencia

El extremo del Valencia Diego López desveló que las conversaciones para renovar con el club han empezado, pero matizó que, ahora mismo, la prioridad es "acabar bien la temporada y que el equipo se salve". "Estoy muy contento en Valencia, me quedan dos años de contrato y en ese tema estoy muy tranquilo. Estoy muy contento aquí, pero lo importante es salvar al equipo y lo que venga después, vendrá", dijo este jueves en la rueda de prensa con motivo del Real Madrid - Valencia del sábado.

El internacional Sub-21 pasa por uno de sus mejores momentos después de marcar gol en todos los partidos de marzo y convertirse en el máximo realizador del Valencia con ocho goles (siete en Liga y uno en Copa), solo uno por delante de Hugo Duro, que antes de su lesión llevaba siete.

"Lo único que ha cambiado, pienso, es que ahora entran los goles. El cuerpo técnico de Baraja y el actual siempre me ha dicho que la temporada es muy larga y siempre hay altibajos, he mantenido un nivel correcto, pero me faltaban números", analizó.

"Ahora en el último mes han venido más de golpe y parece que por ello haces mejor temporada, pero todos me dicen que mi rendimiento durante la temporada ha sido notable y me quedo con lo que me dicen ellos, que es lo que me importa porque son con los que trabajo todos los días", agregó.

Sobre si mantiene un ‘pique’ con Hugo Duro, el extremo bromeó: "Ahora no nos hablamos ya... Es broma. Tengo muy buena relación, pero hay pique desde el cariño. Siempre me voy a alegrar mucho de lo que le pase a él porque es una gran persona, igual que él se alegra ahora por mí".

"Ojalá meta él los goles que sean, lo importante es que los goles se metan, aunque si los meto yo, mejor que él (guiñó el ojo). Claro, me gustaría ser el pichichi del equipo, de la Liga... Y de todo. Pero prefiero que nos hablemos", expresó mientras se reía.

Además, el asturiano recibió el premio al mejor jugador sub23 de la Liga en el mes de marzo, un reconocimiento que le ha hecho mucha ilusión: "Me hace muy feliz porque había otros grandes futbolistas (como Pedri o Nico Williams)".

A Diego López le gustaría seguir en el Valencia

Por otro lado, preguntado sobre si le gustaría quedarse en el Valencia muchos años, Diego López expresó que está encantado con la ciudad, la gente y con todo el mundo. "En Valencia soy muy feliz, es mi casa, me lo ha dado todo y estoy centrado en acabar bien la temporada. La renovación no creo que sea un tema urgente ahora mismo, tengo dos años por delante con contrato y ojalá estar aquí el mayor tiempo posible”, dijo.

Para el apodado el ‘Guajín’ lo importante es "acabar bien la temporada, que el equipo sufra lo menos posible y que se consiga esa salvación cuanto antes para que la afición respire después de un año complicado".

"Con el Valencia salvado a falta de varias jornadas, me quedaría mantener el nivel de juego para tener posibilidades de jugar el Europeo Sub-21 de verano y ojalá ganarlo, que sería la guinda a un año más o menos bueno después de lo turbio que ha sido", expresó el campeón olímpico.

Por último, sobre si le ha llegado alguna multa del futbolista del ChelseaCole Palmer por compartir la celebración que registró el británico, Diego López comentó: "El recibo no me ha llegado aún porque no tendrán mi dirección o se hace cargo el Valencia".

"Si quiere le explico que llevo haciéndolo ya cuatro años y que sea lo que tenga que ser, seguiré celebrándolo así porque me gusta y ojalá lo celebre mucho porque significara que estoy metiendo muchos goles", finalizó.