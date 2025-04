Harry Kane desvela dónde jugará la próxima temporada

Aunque Harry Kane tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2027, el Tottenham tendría una opción para repescar al delantero de 31 años este verano a cambio de 60 millones de euros. Es por ello por lo que el internacional inglés ha sido preguntado por su futuro en la última entrevista que ha concedido.

“He dicho a lo largo de toda mi carrera que no soy alguien que disfrute proyectándose hacia el futuro. Estoy extremadamente feliz aquí. Tenemos un equipo y un cuerpo técnico fantásticos. Siento que mientras esté en plena forma, quiero jugar al más alto nivel posible y este es el más alto nivel posible”, señaló Harry Kane en The Athletic.

Harry Kane es feliz en el Bayern de Múnich

Dejando claro que le gustaría seguir la próxima temporada en el Bayern de Múnich, equipo con el que ha anotado 77 goles y repartido 24 asistencias en los 83 partidos que ha disputado desde que en 2023 aterrizase en Alemania procedente del Tottenham, añadió: “Sé que muchas cosas pueden cambiar en el fútbol en poco tiempo, pero al final, es aquí donde estoy concentrado. No pienso en otro equipo ni en otra liga. Me gusta seguir la corriente y, por ahora, la corriente está aquí, en el Bayern de Múnich. No sé de dónde vienen los rumores, pero estoy feliz aquí en el Bayern de Múnich”.

Así pues, de ser una opción para él regresar al Tottenham, Harry Kane no la contemplará o bien hasta después del Mundial o bien hasta que en 2027 expire su contrato con el Bayern de Múnich.