¿Por qué Le Normand aceptó jugar con España?

Aunque el central de la Real Sociedad, Robin Le Normand, había jurado fidelidad a Francia, finalmente terminó aceptando jugar con España tras una conversación con el seleccionador galo, Didier Deschamps.

"Mi primera impresión fue de sorpresa, porque no pensé que me pudieran llamar. Pero a partir de entonces ha sido un proceso natural. Todo llegó tras una charla con el presidente de la Federación, con el director deportivo y por supuesto con Luis de la Fuente. El seleccionador me explicó lo que quería de mí y lo que podía aportar. Recibí esa confianza de forma muy clara y eso fue lo que me ayudó a tomar la decisión", contó Robin Le Normand sobre su aterrizaje en la Selección.

La conversación con Deschamps que hizo que Le Normand se decidiese por España

Haciendo alusión a una conversación con Didier Deschamps, meses atrás, Robin Le Normand relató: “Hemos hablado y son cosas entre dos personas. No va a cambiar nada lo que siento si te digo lo que ha pasado. Me dijo que me estaba mirando y que me valoraba. Eso no cambió nada en mi cabeza, estaba muy tranquilo, fue una intervención en ese camino, que agradezco también; que el seleccionador de Francia te valore es muy bueno, pero España ha estado desde el primer minuto. Llevo ocho años aquí, me siento muy bien y muy feliz en España”.

“Primero están mis valores. Toda la confianza que me había dado toda la gente de la RFEF, el seleccionador, mis compañeros, mi familia... Todo estaba muy claro en mi cabeza. Realmente no ha habido duda. Agradezco que se fije en mí, habla bien de mi trabajo, pero en mi cabeza era muy sencillo todo. Mi idea, desde que me llamaron y me demostraron su confianza, era ir con España”, añadió.

“Después de ocho años en España, después de haberme criado y formado desde que llegué con 18 años, la Real Sociedad y San Sebastián me han aportado mucho. Recibir una llamada de directivos de la RFEF y también del seleccionador te hace tomar la decisión muy fácilmente”, concluyó Robin Le Normand.