La respuesta de Luis Enrique a si volvería a dirigir a la Selección

Aunque Rubiales decidió que Luis Enrique no siguiera al frente de la Selección tras el Mundial de Catar, el entrenador del PSG guarda buenos recuerdos de aquella etapa. Es por ello por lo que, al ser cuestionado al respecto por un aficionado durante su intervención en Twitch, el asturiano se mostró abierto a volver a hacerse cargo de ‘la Roja’.

Preguntado sobre si volvería a dirigir a la Selección, Luis Enrique contestó: “Me gustaría. Fue una experiencia única. Nos hizo creer como staff. El proceso de aprendizaje nos sirvió. Mucho conocimiento. Trabajé con unas personas que me dieron toda la confianza, todo el apoyo, en un entorno maravilloso, rodeado de gente de mucho nivel. Claro que volvería a la selección. Sin ninguna duda”.

Además, poniéndose en la piel de Luis de la Fuente, admitió que él también habría convocado con la Selección a Cubarsí. “Sin duda. Creo que Xavi está demostrando mucha valentía. A los jóvenes hay que cuidarlos, no se les puede apretar. Creo que en el Barcelona están saliendo jugadores jovencísimos, de muchísima calidad. Es una apuesta poco arriesgada y en eso Xavi, que lo está haciendo muy bien, le está dando minutos, controlando que su entorno sea el adecuado para que, esos jugadores, no vuelen. Es más, si yo me pongo a pensar qué hacía con 16 años, estaría muy lejos de jugar en un campo. No creo que tuviera la calidad mental para superar la presión”, manifestó.

Luis Enrique no cierra la puerta ni a la Selección ni a volver al Barcelona

Por su parte, sobre la opción de volver a entrenar al Barcelona, Luis Enrique comentó: “Me gustaría por sentimientos, pero me resulta complicado pensar que el Barça me necesite y coincida que yo pueda ir. Yo acabé mi etapa en la selección en 2022, es difícil que yo esté libre y que el Barcelona me quiera. En ese momento ya tenían entrenador. Y en este verano, necesitarán entrenador, pero ya tengo contrato, y tengo por norma cumplir mis contratos. Tengo por norma corresponder a la gente que confía en mí. Estoy encantado con el PSG. No seré yo el que rompa el contrato”.