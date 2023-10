Luis de la Fuente: "Si no viene Sergio Ramos, será por algo"

Luis de la Fuente, seleccionador español, fue cuestionado por las ausencias de Sergio Ramos, Isco Alarcón y Brais Méndez en la convocatoria para medirse a Escocia y Noruega en la fase de clasificación a la Eurocopa 2024, y sin querer alimentar debates ni cerrar la puerta a ningún futbolista, aseguró que si no cita al jugador con más partidos de la historia de la Selección, «será por algo».

"El debate lo alimentará quien lo alimenta", respondió cuando fue preguntado por si valora el regreso de Sergio Ramos o la puerta está cerrada para siempre tras el comunicado del excapitán de la selección.

"Aquí vienen muy buenos jugadores y otos podían estar y no están. No sé por qué siempre nos centramos en algunos. No voy a dar nombres ni alimento debates, doy naturalidad. Tengo 300 jugadores para elegir y elijo a 23 o 24. Está todo más claro que el agua", añadió.

El seleccionador dejó claro que si en sus planes entrase Sergio Ramos, está convencido de que el jugador acudiría a la llamada pero su criterio para elegir defensas no pasa, en este momento, por su regreso.

Sergio Ramos podría volver con la Selección

"Nadie deja de ser futbolista hasta que va a otro lado. Si sigue jugando al fútbol y tiene que venir, vendría, pero si no viene será por algo. No le demos más importancia, demos naturalidad y no estemos siempre pendientes de Sergio. Soy admirador de él y le aprecio muchísimo pero vienen otros y punto", manifestó.

En la misma línea se expresó sobre Isco, que ha recuperado un buen nivel en el Real Betis. Su nombre no figuraba ni en la prelista, un detalle al que restó importancia De la Fuente. "Esa prelista de 49 no excluye a jugadores que no están en ella. Podría venir cualquier jugador si decido seleccionarle", aclaró.

"Cuando di 69 en la prelista me pusisteis el grito en el cielo y podría poner 300. En esa posición tengo que elegir entre cuatro o cinco muy buenos, que uno prefiera que venga Isco lo entiendo pero la decisión la tomó yo con mis compañeros. Animo a todos a que sigan trabajando igual y que me lo pongan cada vez más difícil. Soy un afortunado al tener a tantos jugadores muy buenos", valoró.

Asumió la responsabilidad de su cargo Luis de la Fuente, al afirmar que él aporta "el punto objetivo del seleccionador que decide", y quiso dejar claro que solamente valora aspectos deportivos para tomar sus decisiones.

"El debate siempre es igual. A unos les sorprende la ausencia de unos y a otros de otros. Lo que es seguro es que aquí hoy, en mi opinión, están los mejores jugadores que puedo traer. Estoy totalmente convencido. Y garantizo que las decisiones por la que no están muchos, son única y exclusivamente deportivas", sentenció.