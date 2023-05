El Sevilla habría elegido recambio para Monchi

En una temporada en la que el Sevilla ha luchado por eludir el descenso y en la que es probable que termine fuera de los puestos europeos, y en la que se ha cambiado hasta tres veces de entrenador, Monchi parece haber quedado señalado. Si bien él ha dicho públicamente que quiere continuar, el club podría apostar por un cambio en la dirección deportiva y Víctor Orta es una opción que gusta para relevarle.

Así lo asegura El Chiringuito, donde señalan que Víctor Orta sería libre para fichar por el Sevilla tras su salida del Leeds. Cabe recalcar que Víctor Orta fue ayudante de Monchi en sus inicios como director deportivo.

¿Será Víctor Orta el recambio de Monchi en el Sevilla?

«Ser el sucesor de Monchi, en cualquier equipo, no sé si es algo para lo que yo estoy preparado, pero obviamente en algún momento quiero regresar a España. Me siento muy egoísta. Quiero que los abuelos de mi hijo pasen más tiempo con él, aunque lleve tiempo allí hay diferencias culturales que me cuestan, el tópico del tiempo, que ayuda. Llegas aquí y tienes 20 grados. Mi casa es España y tendré que volver. No sé de qué, si en club o haciendo otras cosas, pero a medio plazo quiero regresar porque lo necesito personalmente», reconocía el propio Víctor Orta al ser cuestionado al respecto en una entrevista para Relevo.

«Sevilla es mi vida, aquí me he criado. Muchas de las cosas de las que he vivido aquí trato de usarlas en el club al que represento, que es el Leeds, donde ya llevo seis años y quién sabe si voy a superar el récord de tiempo que conseguí aquí. Pero siento esto de manera muy especial», añadía lanzando un guiño al conjunto hispalense.

«Hay dos cosas en las que tengo que ser justo con Monchi. Recuerdo ganar y llegar el lunes y no verle tan contento. Intentaba saber por qué estaba así y dejarle espacio. Ahora me pasa a mí. A veces ganas, pero hay decisiones internas del club, la responsabilidad ante los accionistas, los dueños... Gestionas tantas cosas que parece que la victoria no te pone tan contento. Yo ahora me siento muy solidario con eso. Me siento muy solidario con Monchi cuando yo intenté darle lo mejor de mí, siete días a la semana y 24 horas al día. Él me aportó, no sólo él, Miguel Ángel, Jose Luis Ruda, Ramón Vázquez... Muchas veces veía al jefe que no estaba tan contento. Yo ahora me siento así. Es un poco el síndrome del impostor. Estás ahí tomando un montón de decisiones... ¡Como que te cansas de mandar!», concluyó Víctor Orta.

Monchi quiere seguir en el Sevilla

Cuestionado recientemente por su continuidad, Monchi declaró: «A día de hoy tengo contrato indefinido con el Sevilla y la primera opción es continuar. Estoy trabajando con la ilusión y las ganas que creo que he hecho siempre, de la mano del comité de dirección siguiendo un plan para recuperar el camino perdido».

«Es una temporada donde las cosas no han salido bien, pero no digo hablaremos en junio porque me voy sino para ver qué queremos hacer, el mensaje que hay que lanzar, por dónde tenemos que ir... un poco de todo», finalizó el todavía director deportivo del Sevilla.