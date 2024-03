Suso revela en qué equipo de LaLiga sueña con jugar

Suso, extremo de 30 años del Sevilla, entrará el próximo año en su último año de contrato. Cambiar de aires será, por tanto, una opción para él y dos de las opciones que baraja son fichar por el Cádiz de su ciudad natal o poner rumbo a Arabia Saudí.

Sobre la posibilidad de fichar por el Cádiz, Suso reconoció en Canal Sur que es un sueño que espera cumplir antes de retirarse. “Es el equipo con el que me he criado. Soy de Cádiz ciudad, he visto el Nuevo Mirandilla… que yo nunca lo llamo así. He visto jugar a Lucas Lobos y muchos otros… Iba todos los fines de semana al estadio a ver al equipo. Sería un sueño jugar allí”, señaló.

Además, Suso admitió que no tendría problemas para poner rumbo a Arabia Saudí. “No será el mismo nivel que la liga española, la italiana o la inglesa, pero me han dicho que las condiciones están bien. Si crece o no crece, es imposible saberlo. Jugadores buenos sí que se han ido, es verdad que es por cantidades de dinero, pero si el fútbol crece allí… sí que no tendría ningún problema en irme”, comentó al respecto.

Suso no es el único futbolista al que le gustaría jugar en el Cádiz

Cuestionado al respecto, el pasado mes de noviembre, Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, manifestaba en El Diario de Cádiz: “Luis Alberto quiere jugar en el Cádiz. Está en su madurez como futbolista. Pero todavía gana más dinero que todos los delanteros juntos del Cádiz, que ya ganan. En los contactos que tenemos con él habla de su deseo, pero acaba de renovar con el Lazio. Hay otro jugador, Suso, gaditano, que quiere jugar en el Cádiz, le tiene mucho cariño. Pero está en el Sevilla, en un club amigo. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro”.