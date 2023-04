Taty Castellanos desvela qué le dijo Militao tras sus cuatro goles al Real Madrid

El argentino Taty Castellanos, delantero del Girona, reconoció que tras marcar cuatro goles al Real Madrid y ser el gran protagonista de la jornada de LaLiga española, el defensa brasileño Èder Militao, con quien tuvo «algún encontronazo» durante el encuentro, le «felicitó» por su actuación.

«Fui a saludar a Militao, es un jugador que me gusta mucho. Nos pegamos mucho, tuvimos algún encontronazo, pero siempre con respeto. Me felicitó y le agradecí mucho sus palabras, porque me dijo que había sido un gran partido y que lo disfrute, que siga así», desveló en ESPN Taty Castellanos.

El argentino mostró su felicidad por lo logrado, incluso sintiendo la permanencia del Girona asegurada, y apuntó a las opciones de pelear por un puesto europeo en la recta final de la temporada.

«Yo vivo el día a día, vivo el presente y lo disfruto mucho. La gente del club, el cuerpo técnico, los compañeros y mi entorno me hacen tener los pies sobre la tierra y eso es importante», resaltó.

«Ahora a disfrutar este momento, no se le hacen cuatro goles al Real Madrid todos los días, y a seguir trabajando porque el lunes tenemos un gran partido. Necesitábamos la victoria, teníamos que ganar para tratar de liberarnos, despegarnos de abajo y ahora como LaLiga está tan apretada, nos da para mirar para Europa», añadió.

Su técnico, Míchel Sánchez, le sustituyó a los 72 minutos del partido y se quedó el Taty Castellanos con ganas de buscar su quinto gol. «Un ratito más no vendría mal tampoco», lamentó. «Son las decisiones que toma el técnico, ya había hecho cuatro y el partido estaba lindo para que jugaran los compañeros».