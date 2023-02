Tientan a David Silva con una mareante oferta para que no renueve con la Real Sociedad

El centrocampista de 37 años podría seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y poner rumbo a Arabia Saudí en verano, cuando expire su contrato con la Real Sociedad. Garry Cook, exdirector ejecutivo del Manchester City, es el CEO dela Pro League y estaría muy interesado en que David Silva, con el que coincidió en el conjunto inglés en 2010 y en 2012, recalase en el campeonato.

Es por ello por lo que, según Relevo, un equipo de Arabia Saudí ha trasladado una mareante oferta al canario que difícilmente podrá igualar la Real Sociedad. No obstante, tanto David Silva como su familia son felices en San Sebastián y el club txuri-urdin está dispuesto a esperarle a que termine la temporada para ofrecerle la renovación.

David Silva está mostrando en la Real Sociedad nivel de Selección

Cuestionado recientemente, el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró que «no tendría ninguna duda» en renovar a David Silva un año más, ya que lo que está haciendo el jugador canario en su equipo es «tremendo» y lo ve incluso «para jugar en la Selección».

Imanol Alguacil respondió de esta manera al ser preguntado durante una rueda de prensa sobre la posibilidad de que David Silva decida continuar un año más en activo en el equipo donostiarra. «Lo de David es tremendo. No me voy a cansar de repetirlo. Es un jugador importantísimo para mí, para el equipo y para el club. Yo no tendría ninguna duda», manifestó el técnico sobre su renovación.

Imanol Alguacil opinó que el canario está incluso «para jugar en la Selección» porque, según dijo, «lo que está haciendo es dar exhibiciones cada vez que juega». «Es una suerte que esté con nosotros y esperemos que siga», insistió el entrenador guipuzcoano.

Los números de David Silva en la Real Sociedad

Pese a que actualmente se encuentra lesionado, David Silva ha jugado 20 de los 31 partidos que ha disputado la Real Sociedad esta temporada. El canario ha marcado 4 goles y repartido 6 asistencias. En total, desde que llegase al conjunto donostiarra en 2020, David Silva ha participado en 78 encuentros en los que ha firmado 6 tantos y repartido 6 asistencias.