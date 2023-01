David Silva, propuesto para volver con la Selección

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que “no tendría ninguna duda” en renovar a David Silva un año más, ya que lo que está haciendo el jugador canario en su equipo es “tremendo” y lo ve incluso “para jugar en la Selección”.

Imanol Alguacil ha respondido de esta manera al ser preguntado durante una rueda de prensa sobre la posibilidad de que David Silva decida continuar un año más en activo en el equipo donostiarra.

“Lo de David es tremendo. No me voy a cansar de repetirlo. Es un jugador importantísimo para mí, para el equipo y para el club. Yo no tendría ninguna duda” sobre su renovación, ha manifestado el técnico.

Imanol Alguacil ha opinado que el canario está incluso “para jugar en la Selección” porque, según ha dicho, “lo que está haciendo es dar exhibiciones cada vez que juega”. “Es una suerte que esté con nosotros y esperemos que siga”, ha insistido el entrenador guipuzcoano.

La Selección podría ser uan posibilidad para David Silva tras la llegada de Luis de la Fuente

Cuestionado por el posible regreso a la Selección de Sergio Ramos, Luis de la Fuente no cerró la pierta ni al central del PSG ni a otros veteranos como podría ser el caso de David Silva. “Hay muy buenos futbolistas en España. Ahora no tengo límite de edad porque hasta ahora he estado siempre marcado por la sub 21 o la 19 o sub 20. Pero ahora tenemos la posibilidad de elegir a a los mejores jugadores que hay posiblemente del mundo. Hay que elegir los que estén en mejor momento en esa situación y en ese día concreto para afrontar ese partido. ¿Quién puede ser? Seguro que cuando dé la primera lista habrá cuatro o cinco jugadores que podrían estar y no están. Y me cuestionarán. Es lo que toca. En ningún caso voy a hacer esa selección mirando DNI ni nada, sino mirando rendimiento, momento y ese sexto sentido que es esa sensación que te dice si llevar uno u otro”, declaró el riojano..