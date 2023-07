Tientan a Suso con una jugosa oferta para que deje el Sevilla

Con Suso ya son tres los futbolistas del Sevilla que han sido tentados desde Arabia Saudí. En lo que respecta al extremo de 30 años, podría recalar en el Al-Sadd de Cristiano Ronaldo. Ivan Rakitic y Fernando son los otros dos futbolistas del Sevilla que ha sido tentados desde Arabia Saudí.

Según Relevo, la jugosa oferta que tiene Suso entre manos le reportaría 10 millones por temporada; es decir, un total de 30 ya que firmaría por tres campañas. Además del Al-Sadd, el El Al-Taawoun está tras los pasos del extremo del Sevilla, al que el club estaría dispuesto a facilitar la salida si decidiera emprender una nueva aventura.

Suso y los otros futbolistas del Sevilla tentados desde Arabia Saudí

El Al-Ahli es el equipo que está tras los pasos de Fernando, que tiene contrato con el Sevilla hasta 2025, y está en disposición de hacerle una oferta que el conjunto hispalense no podrá igualar. Según apuntaron desde Brasil, de aceptar dicha propuesta, el centrocampista de 35 años vería duplicado el sueldo que percibe actualmente. El Sevilla, por su parte, ingresaría un millón de euros por su traspaso.

Al igual que Suso y que Fernando, Ivan Rakitic podría poner rumbo a Arabia Saudí este verano. En su caso es el Al Ittifaq el equipo que le ha tentado. El centrocampista de 35 años también vería mejorado considerablemente su sueldo de recalar en Arabia Saudí. Aún así tanto Ivan Rakitic como su familia son felices en el Sevilla y no tomará una decisión hasta saber si el club cuenta con él de cara al siguiente curso y si será importante en los esquemas del José Luis Mendilibar. Para él el dinero es secundario y dará prioridad al club de Nervión. Eso sí, Ivan Rakitic no dudará en hacer las maletas si entiende que el rol que va a tener en el Sevilla no es el que merece.