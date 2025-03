Unzué tras dejar de ser comentarista por el avance de la ELA: "Estoy reparado para lo que venga"

El exportero y exentrenador Juan Carlos Unzué, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace cinco años, asegura sentirse "mentalmente bien, tranquilo y preparado para lo que venga" ante la falta de cura que tiene esta enfermedad neurodegenerativa.

"Mentalmente bien, tranquilo, preparado para lo que venga. Pero físicamente, voy sintiendo que, sobre todo la capacidad respiratoria, va disminuyendo", afirma Juan Carlos Unzúe, de 57 años, en una entrevista con DAZN en la que anuncia que se despide como comentarista de los partidos de la Liga en este canal de televisión.

El exfutbolista de equipos como Barcelona y Osasuna anunció el 18 de junio de 2020 que tenía ELA tras conocer el diagnóstico cuatro meses antes y, desde entonces, se ha convertido en un referente para las personas diagnosticadas con esta patología que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, lo que provoca pérdida muscular.

"Llevo más de cinco años diagnosticado. Eso, en esta enfermedad, es mucho tiempo. La progresión es lenta, pero yo siento que no para. A nivel de extremidades, llevo casi cuatro años en la silla de ruedas. Poco a poco y, sobre todo este invierno, después de un par de bronquitis, he notado que el tema respiratorio me frena un poco más y me va limitando", describe Juan Carlos Unzúe en la charla.

Ante este deterioro, el exfutbolista, quien fue segundo entrenador con Luis Enrique en el Barcelona que conquistó el 'triplete', en 2015, lamenta que tenga que dejar de comentar partidos -"muy a mi pesar"- después de haber disfrutado de la experiencia.

El llamamiento de Unzué al Gobierno

Juan Carlos Unzúe ha hecho un llamamiento para que el Gobierno desarrolle la llamada Ley ELA, aprobada el pasado mes de octubre con el fin de mejorar la calidad de vida de personas con esta enfermedad y otras que también son irreversibles. "Desde la ignorancia política, uno piensa que desde que se aprueba va a ser efectiva y desgraciadamente, esto no funciona así. Estamos pidiendo un adelanto del presupuesto para poder cuidar a unos 400 afectados que están en fase avanzada (...) Como sociedad, como país, no podemos permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligada a morir porque faltan las ayudas que conlleva la ley", remarca.

A su juicio, "lo que no es visible no existe", por lo que se congratula de haber podido contribuir a que se conozca algo más que es la ELA y "la cruda realidad de las personas afectadas". "Nos va a ayudar hasta que uno no pare hasta conseguirlo", añade.