Jesé habla de dónde jugará la próxima temporada

Jesé Rodríguez, que ha vuelto a ganar un título en Malasia, sólo firmó hasta final de temporada con el Johor. Aún así, según ha revelado el delantero de 32 años, el club puede ampliar el vínculo que les une por dos campañas más. Él estaría abierto a ello en ausencia de ofertas para regresar a Europa, donde su prioridad sería volver a España.

“El acuerdo que teníamos es que ellos tienen opción a dos años más también, según mi rendimiento. Pero si los dos estamos de acuerdo y estoy rindiendo, no creo que haya que hablar mucho porque si él está contento y yo estoy contento, creo que sentándonos se soluciona. Y si luego hay alguna opción de poder volver a Europa o a España, eso ya no sé si se va a dar o no. Si se da, se puede mirar todo, pero todo depende de varios escenarios. Vamos a ver qué pasa”, declaró Jesé Rodríguez en el Cadena SER.

Jesé ha vuelto a saborear el éxito en Malasia

El futbolista español Jesé Rodríguez se proclamó campeón de la liga de Malasia tras anotar un gol en la victoria por 2-0 de su equipo, el Johor, ante el Perak, en el undécimo título liguero seguido del club (2014-2025) y en el que participaron los españoles Jordi Amat, Christian Abad, Andoni Zubiarre, Óscar Arribas y Juan Muñiz. Jesé, exjugador del Real Madrid, aterrizó en el club más laureado de Malasia en octubre de 2024 y hasta ahora ha anotado 4 tantos en 9 partidos para ayudar al Johor a conquistar otro título de liga y a buscar la clasificación para las eliminatorias de Liga de Campeones asiática, objetivo para el que el club buscó refuerzos.