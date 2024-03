Van Nistelrooy se ofrece para entrenar en LaLiga

El que fuera futbolista del Real Madrid y del Málaga, Ruud Van Nistelrooy, se encuentra sin equipo desde que hace diez meses abandonase el PSV, hasta la fecha, su única experiencia en un banquillo. Si bien cuenta con ofertas para continuar su carrera en Países Bajos, se ha mostrado abierto a entrenar en LaLiga EA Sports en una entrevista concedida a un medio español.

“Tengo ofertas de Holanda, pero me gustaría entrenar un equipo en Alemania, Inglaterra o España. Preferiblemente en las competiciones en las que he jugado, porque hablo bien esos idiomas”, dijo Ruud Van Nistelrooy en Relevo.

El aval de Van Nistelrooy para entrenar en LaLiga

Tras mostrar su disposición a entrenar en LaLiga EA Sports, el neerlandés señaló que le gustaría dirigir “un club bien organizado”. “He adquirido experiencia como entrenador juvenil en el PSV. Durante este periodo he ayudado a crecer muchos talentos, como Gakpo, Madueke, Bakayoko y Xavi Simons. Participé en el desarrollo de estos talentos”, destacó Ruud Van Nistelrooy.

“Me gusta trabajar con jugadores jóvenes en combinación con otros jugadores experimentados. Esa combinación es ideal para un entrenador”, añadió. “Quiero ayudar a los jugadores jóvenes en su desarrollo”, declaró Ruud Van Nistelrooy.

El Van Nistelrooy entrenador nació en Málaga

Cuestionado sobre cuándo supo que quería ser entrenador, confesó: “Me llegó en el último año en el Málaga, con el míster, con Pellegrini, que me ayudó mucho en ese sentido. Tenía 35 para 36 años, era mi última temporada y jugué menos, pero me ayudó ahí. Me dijo que me preocupara por los jóvenes, por los demás, que pensara en ayudar desde el vestuario y desde el campo de entrenamiento. Había jóvenes como Isco, Juanmi, Portillo, Castillejo... Eran chavales jóvenes y los empiezas a ayudar a ellos. Ahí me nace lo de ser entrenador”.

Sobre aquella etapa, Van Nistelrooy recordó: “Fue el mejor vestuario de toda mi carrera”. “De un vestuario con Joaquín, Santi Cazorla, Demichelis, Enzo Maresca, el ambiente que había dentro... Luego con los pichitas, el flamenco, el clima de Málaga, las barbacoas, las comidas... Y luego salíamos al campo. Era imposible no funcionar”, finalizó.