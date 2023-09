¿Va a vender el Betis a Luiz Felipe?

Luiz Felipe iba a dejar el Betis este verano para jugar en Arabia Saudí. Primero sonó para el Al-Nassr pero finalmente fue el Al-Ittihad el que estuvo cerca de hacerse con sus servicios. Y es que, el equipo de Cristiano Ronaldo, tras el fichaje de Aymeric Laporte, necesitaba desprenderse de un extranjero para poder ofrecer acomodo a Luiz Felipe. Esto es algo que aprochechó el Al-Ittihad, que es el equipo en el que juega Karim Benzema, para encarrilar su fichaje. El conjunto saudí iba a pagar más de 20 millones de euros al Betis por su fichaje, pero cerró el mercado y no hizo movimiento alguno por él.

Pellegrini tiene claro qué debería hacer el Betis con Luiz Felipe

No obstante, dado que el mercado todavía no ha cerrado en Arabia Saudí, Manuel Pellegrini, técnico del Betis, fue preguntado sobre si el Betis iba a vender a Luis Felipe. “No me preocupa porque no creo que Luiz Felipe sea vendido llegados a este momento. Tuvo la posibilidad hasta el día 31. Hacerlo ahora sería una irresponsabilidad, no nos podemos quedar con dos centrales en el plantel cuando empezamos a jugar en Europa. En ese aspecto, no tengo mayor problema”, manifestó el chileno.

El Betis ha podido cuadrar sus cuentas e inscribir a los futbolistas que tenía pendientes sin vender a Luiz Felipe. Sin embargo no ha fichado a nadie para cubrir su marcha, por lo que Manuel Pellegrini confía en que siga en el equipo. ¿Hará caso el Betis al técnico chileno?