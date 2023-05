El Villarreal elige qué portero fichará en verano

Aunque días atrás Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia y portavoz de Marea Valencianista, denunció que Layhoon estaba negociando la venta de Giorgi Mamardashvili al Villarreal por 15 millones de euros, los planes del submarino amarillo para su portería son otros. Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado 1 de abril, Dominik Livakovic es el portero al que el club de Castellón quiere fichar de cara al siguiente curso.

Pese a que hay más equipo interesados en el internacional croata de 28 años, que comparta agencia de representación con Yeremy Pino habría decantado la balanza a favor del Villarreal, que tiene bastante avanzado su fichaje con el diario AS. Ahora el submarino amarillo deberá acercar posturas con el Dinamo de Zagreb. Dominik Livakovic tiene una cláusula de 10 millones de euros y el Villarreal espera hacerse con sus servicios por una cantidad algo inferior.

¿Qué pasará con Reina si Livakovic llega al Villarreal?

La venta de Rulli al Ajax devolvió a Pepe Reina a la titularidad con 40 años. De fichar a Dominik Livakovic, el Villarreal querría que fuese el portero titular, aún así Reina, que termina contrato a final de temporada, podría seguir una campaña más como su suplente.

«Vine a ayudar, a que Gero estuviese a un gran nivel y que mejorasen los chicos que vienen desde atrás. Con el cambio de rol y las circunstancias que se han dado, soy mucho más feliz de lo que ya lo era. Los años van pasando, pero lo importante es estar bien y seguir sintiendo mariposas cada vez que juegas. No sé si llegaré a los 45 de Buffon, pero no me pongo fecha de caducidad. El club decidirá hasta cuando soy de ayuda», señaló Pepe Reina al ser cuestionado por su futuro.

«He dejado al club que decida mi futuro, yo me encuentro bien. Si no cuentan conmigo, me retiraré, quiero que sea mi última parada en el fútbol. Estoy disfrutando mucho y mi familia está muy a gusto, así que creo que me quedaré a vivir unos años después de retirarme», añadió.