La reacción de la mujer de Joaquín después de que no jugase frente al Athletic

Joaquín ya no podrá batir el récord de partidos en Primera División de Andoni Zubizarreta después de que Manuel Pellegrini no le diese minutos en la victoria del Betis frente al Athletic. Susana Saborido, mujer del capitán del conjunto verdiblanco, no dudó en mostrar su malestar en redes sociales tras lo sucedido.

«A veces es mejor respirar profundo y no decir nada... Madre mía si pudiera», escribió la mujer de Joaquín en un storie en el que optó por contenerse.

El mensaje de la mujer de Joaquín tras su retirada

Susana Saborido, la mujer de Joaquín, quiso dejar un mensaje al capitán del Betis después de que éste anunciase su retirada. Y es que el centrocampista de 41 años, que terminaba contrato con el conjunto verdiblanco a final de temporada, comunicó recientemente su decisión de colgar las botas cuando termine el presente curso.

Tras su anuncio, la mujer de Joaquín, Susana Saborido, escribía en redes sociales: «Este día tenía que llegar, aunque mi corazón y mi alma no lo entiendan. Nos conocimos siendo dos niños, llenos de ilusiones y sueños y desde entonces, cada partido en los que te he visto jugar tuve los pelos de punta y las emociones a flor de piel. Hoy tengo q ver cómo le dices adiós a tu vida, a tu mundo, a tu todo, y yo ahora no sé ni qué decir, ni qué hacer, por que no me lo puedo creer. Solo decir que fuiste, eres y serás uno de los mejores futbolistas que ha dado España. Por siempre serás Joaquín 17. Te quiero».