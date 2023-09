Yannick Carrasco dejará el Atlético de Madrid para fichar por este equipo

Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, ya no se entrenó este sábado con el conjunto rojiblanco, a la espera de la resolución de su futuro, rumbo al Al Shabab de Arabia Saudí, del que el club aguardaba una oferta que considere razonable para dar vía libre al deseo del jugador de salir del equipo. Este viernes, el extremo internacional belga transmitió tanto a Diego Simeone como Andrea Berta, entrenador y director deportivo del club rojiblanco, respectivamente, la muy buena oportunidad que suponía para él la propuesta saudí y la entidad madrileña se remitió a un oferta en las cantidades que él esperaba para estudiar su posible traspaso.

Este sábado ya no se entrenó con el Atlético de Madrid, mientras Diego Simeone, en la posterior rueda de prensa, ya asumió su posible marcha a Arabia Saudí, con lo que el jugador no participará previsiblemente en el encuentro de este domingo frente al Sevilla en el estadio Cívitas Metropolitano, en el que Rodrigo Riquelme lo suplirá en el once titular.

Yannick Carrasco y otras bajas del Atlético de Madrid

Aparte de Yannick Carrasco o Joao Félix, que anoche concretó su cesión al Barcelona hasta el final de la presente temporada, Simeone tiene las bajas por lesión de Koke Resurrección y Memphis Depay, con sendas dolencias musculares; José María Giménez, por una fisura en la tibia; y Reinildo Mandava, ya en el tramo final de su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida el pasado 25 de febrero.