Laporta desvela la verdad del adiós de Xavi: "Pensaba que lo que planteaba tenía lógica"

Joan Laporta habló en El Món de RAC-1 y confesó algunos secretos de lo que está sucediendo con Xavi." Después del partido contra el Villarreal, yo acostumbro a bajar al vestuario y entonces fue cuando me lo dijo. Fue sorprendente porque no lo teníamos previsto. Lo escuché atentamente porque Xavi es honesto y quiere el Barça. Veía que lo había reflexionado, que llevaba mucha presión encima acumulada. Y él pensaba que lo que planteaba tenía lógica, y creía que era una buena fórmula. Una dimisión diferida. Cuando entré, me dijo que dimitía pero que proponía continuar hasta final de temporada", aseguró.

"Sí; y eso lo dignifica. Lo dijo con tanta convicción que le contesté: “Estamos para aguantar y si hemos de luchar, luchemos y aguantemos”. Pero me dijo que no, que tenía mucha presión encima. Y le dije: “Sólo acepto esta fórmula porque eres tú”", matizó Laporta.

"Él quería renovar. Esa pregunta es para él. Xavi siempre ha puesto fáciles las cosas. Pero el tipo de presión que puede tener una persona es muy subjetivo. Él ha dicho que no bajará ni un gramo la motivación y que se dejará la piel porque se siente liberado y me creo a Xavi", dijo.

"Dependerá de él. La fórmula depende de él. También de los jugadores. Su motivación es capital para que la fórmula funcione. Y si ve que no funciona, Xavi es suficientemente honesto como para decirnos qué pasa", zanjó Laporta.