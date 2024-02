El que faltaba: esto es lo que piensa Zapatero del adiós de Xavi Hernández

Xavi Hernández lleva en el disparadero toda la temporada. El buen juego prometido no llegaba y los títulos parecían esfumarse uno tras otro. La derrota en la final de la Supercopa ante el Real Madrid lo dejaron en la cuerda floja y la humillante goleada del Villarreal le daba la puntilla definitiva al dejar casi imposible el objetivo de LaLiga. Harto de las críticas y de un ambiente cada día más irrespirable, el técnico blaugrana anunciaba su adiós pero a su manera. Una marcha a medias que le mantiene en el banquillo hasta el final de temporada.

Su marcha deja un sinfín de dudas en el barcelonismo sobre quien será su sucesor, si Xavi aguantará hasta la fecha anunciada o por qué aplazar su salida hasta el 30 de junio y no hacerlo ahora. Pero también deja un agrio debate sobre su decisión que divide a los que lo apoyan y los que tachan su actitud de mera "cobardía". Si ayer Lobo Carrasco afirmaba de manera contundente que el técnico blaugrana debería haberse ido mucho antes, ahora ha sido el ex presidente del Gobierno y culé confeso, José Luis Rodríguez Zapatero, el que ha dado su opinión sobre el anuncio del de Terrassa.

Zapatero expresó su descontento ante los resultados del equipo y la falta de éxito en la apuesta por Xavi Hernández como técnico. El ex presidente manifestó su simpatía hacia el exjugador y su pesar por el rumbo que ha tomado la temporada. "Me sabe mal que no haya funcionado" afirmó en el ciclo Foros de Vanguardia.

"Me atacaron por ser culé"

"Estoy disgustado por los resultados y porque Xavi Hernández me cae muy bien. Hablé con él alguna vez cuando era jugador en activo y yo era presidente. Me pareció una persona inteligente y capaz. Me sabe mal que esto no haya salido bien. Hay mucho lío en el Barça, pero los colores... A mí me criticaron por ser del Barça", explicó Zapatero, según las declaraciones que recoge Mundo Deportivo.

Asimismo Zapatero lamentó que durante su etapa en el Gobierno fuera atacado por ser culé y explicó la razón por la que se hizo del Barça. La conexión se remonta a los años 50-60, cuando un jugador llamado César, originario de León, se unió al Barcelona. La relación personal de César con el padre de Zapatero fue determinante para la elección del equipo.