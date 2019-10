Las claves de la guerra entre la Liga y la Federación por el VAR

1) Mediapro denunció este lunes que el VAR tardó más de 40 minutos en servir las imágenes del gol que dio la victoria al Valencia ante el Athletic en San Mamés (0-1), y aseguró que su realización cumplió con su obligación al ofrecer la jugada desde todos los ángulos para que el espectador dispusiera de toda la información.

El grupo audiovisual explicó en un comunicado que tras el gol de Denis Chéryshev en el minuto 26.15 los responsables de la realización del partido empezaron “a ofrecer repeticiones desde todos los ángulos disponibles”, mientras intentaron “contactar con la sala VOR para disponer de las imágenes del VAR”.

2) Mediapro respondió así a las críticas expresadas desde la Federación Española de Fútbol (RFEF) por la emisión, al tachar de “inapropiado” su comportamiento, y afirmó que después de que el árbitro diera por bueno el gol, en el minuto 28:18, la sala VOR siguió “sin contestar a los requerimientos de la realización”.

“Tres minutos después se ofrece una segunda tanda de repeticiones. Hasta ese momento los responsables de la realización emitieron todas las repeticiones disponibles para ofrecer a los espectadores todos los puntos de vista posibles”, indicó.

Según Mediapro, “estas repeticiones no se rotularon como VAR ni los comentaristas las identificaron como tal, y en ningún momento se produjo ninguna manipulación de imágenes”.“Las imágenes de la jugada del VAR provenientes de la sala VOR no llegaron al control de realización para su emisión hasta 40 minutos después de producirse el gol y se emitieron, debidamente rotuladas como ¿VAR ¿ Imágenes VAR¿ en el minuto 55:26 y en el minuto 62:50. Es evidente que las imágenes no estaban disponibles en el momento en el que el gol fue dado por válido”, agregó

Para Mediapro, “calificar esto de manipulación y acusarlos de crear alarma social y de actitud delictiva sí es traspasar todos los límites, tal vez movidos por las críticas y comentarios que ha recibido el funcionamiento del VAR por los graves problemas y retrasos que está registrando en la presente temporada”.

“Más de 20 años de experiencia en la producción de LaLiga, la producción de hasta 15 ligas, así como las más importantes competiciones internacionales, avalan la profesionalidad e imparcialidad de todo el equipo de profesionales de Mediapro”, añadió.

3) La RFEF cuestionó tras el Athletic-Valencia (0-1) del pasado día 28 la emisión por parte del productor “de unas imágenes sobre una hipotética línea de fuera de juego que no se corresponden con las del VAR, en contra de las más elementales reglas del código ético deportivo y de las normas de competición nacionales e internacionales”.

“Unas imágenes sin ningún tipo de rigor técnico, que ofrecen una visión distorsionada de la jugada. Una maniobra que puede conducir a crear una alarma social así como una pérdida de confianza en el actual proveedor del VAR y en la pericia de los árbitros españoles”, dijo el organismo.

4)Para la RFEF “los responsables de la retransmisión del partido han traspasado una línea roja de modo intolerable y deberán responder por ello ante los organismos competentes por su acción ilegal y si fuese el caso, delictiva”.

Además, Mediapro publicó ayer unas imágenes en la que se veía al colegiado del VAR con el móvil y un montón de gente en la sala Vor (la sala de vídeos del VAR), lo que está prohibido.