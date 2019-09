La desaparición de Blanca Fernández Ochoa ha generado inquietud, tristeza y desazón a partes iguales: políticos, deportistas y cuentas institucionales se han volcado con la familia de la deportista, quien no está pasando un buen momento. Sin embargo, su desaparición el día 23 de agosto, la denuncia el día 31 del mismo por parte de su hija y el descubrimiento de su cuerpo cuatro días después no acaban por atar todos los cabos que quedan sueltos en la investigación.

1. Realmente, ¿cuándo se produce la desaparición?

Olivia Fresneda, hija de Blanca Fernández Ochoa, denunció la desaparición a la Policía Nacional el día 31 de agosto. En el tuit, la cuenta institucional dice que fue “vista por última vez el día 23 de agosto”, pero, ¿cuándo desapareció realmente? ¿Ese mismo día? ¿Uno, dos, tres, siete después? Es un dato que no se sabe y no tiene pinta de que se vaya a esclarecer.

2. ¿Quién la vio por última vez y dónde?

En este punto hay controversia. Un hombre anunció haberse cruzado con ella minutos antes de que la deportista comenzara su ascensión a La Peñota. El hombre la vio besar la estatua de su hermano y santiguarse, intercambiaron unas pocas palabras y ella comenzó su ascensión sin mochila. Otra versión afirma que la mujer fue vista por última vez en un Hipercor de Pozuelo, donde preguntó por unas piezas de queso; la matrícula del vehículo, además, quedó registrada en las cámaras de seguridad del aparcamiento. No hay una cronología exacta de qué hizo primero, de ahí la diatriba.

3. ¿Por qué se esperó tanto tiempo?

Puede parecer ciertamente ilógico que la Policía Nacional esperara tanto tiempo para anunciar la desaparición y comenzar a orquestar el dispositivo de búsqueda. La denuncia de Olivia se produjo el día 23 y no fue hasta el 31 (8 días después) cuando la cuenta de Twitter alertó del suceso. La falta de noticias hizo que la Policía preguntara a la familia si se podía comunicar lo sucedido para contar con el apoyo ciudadano, pero, ¿por qué no se hizo antes? Si ya se sabía que no contaba con teléfono móvil, ¿por qué no se trató de agilizar el proceso?

4. ¿Por qué no se destinaron operarios a La Peñota?

El hombre que vio a Blanca santiguarse frente a la estatua comunicó los hechos el pasado domingo 1 de septiembre, justo cuando se descubrió el coche en la zona de Las Dehesas. Y no sólo eso; en el día de ayer, como las investigaciones no avanzaban, el susodicho volvió a informar de los hechos a la Policía Local. Si se informó de que subió allí, ¿por qué no se destinaron esfuerzos a cubrir esa zona desde un principio?

5. ¿Por qué el cambio de planes del Norte a la Sierra de Madrid?

Blanca Fernández Ochoa informó a su hija de que se iba al Norte a pasar unos días, pero luego la familia comunicó que “estaba al 99% segura de que tenía saco de dormir” en la Sierra de Cercedilla. ¿Cuándo y por qué se decidió este cambio? ¿Qué le motivó a ello?

6. ¿Y por qué no llevaba nada?

Lo cierto es que, aunque la familia tuviese la certeza de que llevaba el equipo necesario para pasar varios días aislada en el monte, el cuerpo descubierto no estaba acompañado de material de estancia larga. Blanca únicamente llevaba una pequeña mochila y, en su interior, un ticket de compra del Hipercor. Pero no llevaba nada para estar varios días aislada en el monte.

7. ¿Cómo ocurrió?

Es la pregunta más concurrida y que tendrá respuesta tras la realización de la autopsia, presumiblemente. El cadáver no presentaba signos de violencia ni muestras de haberse caído. El estado de descomposición del cuerpo da pistas de que pudo fallecer durante los primeros compases de su desaparición, pero es desconocido el cómo.

Te puede interesar:

Los hijos de Blanca Fernández Ochoa desean incinerarla pero dependen del juez

La Policía no ha encontrado ninguna carta personal que indique que Blanca iba a quitarse la vida

Blanca y Paquito, por Miguel Ors