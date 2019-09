Blanca Fernández Ochoa compró en un supermercado 24 horas después de la desaparición

"Están abiertas todas las posibilidades, unas con más fuerzas que otras", ha asegurado José Antonio Rodríguez, el jefe de la Udyco acerca de la investigación sobre el paradero de Blanca Fernández Ochoa. Ha reconocido que hay imágenes de ella comprando 24 de agosto en un centro comercial, un día después de la desaparición. "Fueron del sábado 24 y sabemos que estaba comprando en el supermercado", ha añadido, sin desvelar qué es lo que había comprado.

Además, la Delegada del Gobierno ha asegurado que "el terreno se ha divido en diferentes zonas según la dificultad".

Desde la Policía se señala que "están abiertas todas las posibilidades, no nos cerramos a nada", y que no pueden dar más detalles porque "el tema está judicializado y las diligencias son secretas".

Además, ha confirmado que en el vehículo de la esquiadora no se han encontrado signos de violencia: "No se han encontrado signos de violencia de momento, porque la inspección está por terminar. Se hizo una primera inspección aquí y luego otra en la oficina nuestra y hasta el momento no podemos decir que haya ningún signo de violencia en el vehículo", como ya había adelantado La Razón.