Liga Endesa: se busca jugador español con protagonismo

En las cuatro caras nuevas del campeón de la pasada temporada hay un jugador que vuelve a casa, Usman Garuba. Es uno de los ocho españoles en la plantilla de Chus Mateo. El Madrid es el único equipo en el que los jugadores seleccionables son mayoría absoluta. Entre las seis novedades del Barça resalta la presencia de Juan Núñez y Peñarroya tiene cinco seleccionables en su plantel. Los dos clubes de fútbol son casos excepcionales en la Liga Endesa. De los 230 jugadores inscritos, 70 son españoles, poco más del 30 por ciento. Y ya no es tanto la calidad o la cantidad, que también, si no el protagonismo que logren asumir en sus respectivos equipos.

Las plantillas en el torneo que empieza hoy oscilan entre los diez jugadores del recién ascendido Hiopos Lleida y los catorce de varios clubes inmersos en las diferentes competiciones europeas. En el otro extremo de Madrid y Barça se encuentra el Baskonia de Pablo Laso. Ya lo dice el propio técnico: «Sólo tengo un jugador castellanohablante. No puede ser que fichemos a doce jugadores de Llodio por el tema del idioma. Si le dijera eso al club, me contestarían que me marchara a entrenar allí, no a un equipo que quiere competir. Hay que tener las cosas claras». Y eso que la cifra de jugadores españoles ha crecido en relación a las dos últimas temporadas (59 y 55), pero está en números inferiores a la de hace apenas seis años. «Me gustaría revertir la tendencia de la importancia del jugador español, que ha llegado a datos preocupantes», apuntó Scariolo al final de la temporada pasada y está por ver que esa dinámica cambie. No hubo rastro de españoles entre los máximos anotadores, entre los más valorados y en los dos mejores quintetos de la competición. El seleccionador apunta que cambiar esa tendencia está en manos tanto de los jugadores como de los clubes.

Material para el relevo generacional hay al margen de los que han apostado por la aventura universitaria americana (Aday Mara) o la liga australiana (Izan Almansa). Y el caso de Garuba o Juan Núñez es el más significativo. El madridista ha regresado a su club de origen después de tres temporadas en la NBA y el jugador que ha vuelto es uno muy diferente al que se fue. Con 15 kilos más de músculo está en plena fase de adaptación al equipo como se pudo comprobar en su estreno en los dos partidos de la Supercopa. Tanto en el Madrid como en la Federación consideran que su margen de mejora y de crecimiento es muy amplio. Tiene 22 años y Chus Mateo lo ve como una pieza clave en la estructura de la nueva plantilla. Un papel similar al que va a tener Juan Núñez en el Barça. «Juanito» dejó el Madrid para estar dos años en el Ratiopharm Ulm y ese Erasmus le ha reportado lo que buscaba: protagonismo y minutos en la élite. El curso pasado promedió 9,6 puntos, 3,4 rebotes, 4,6 asistencias y 12,0 de valoración en la Liga alemana. Ya ha sido internacional absoluto en 24 ocasiones y ser el número 36 del draft le animó a escuchar la oferta del Barça. Es uno de los principales bastiones a los que se va a agarrar Joan Peñarroya para resetear a un equipo que fracasó sin paliativos el curso pasado.

Unicaja, que llega al comienzo de la Liga Endesa con dos títulos ganados –Copa Intercontinental y Supercopa–, es la alternativa más consistente a Madrid y Barça. Sus cuatro jugadores españoles saben lo que es jugar con la selección y la joya de su cantera lleva dos años cedido. Mario Saint-Supery estuvo el año pasado en Burgos y se quedó con los castellanos a las puertas del ascenso. Este curso está en Manresa y en pretemporada ya ha demostrado que la responsabilidad no le viene grande. Es capaz de hacer de todo y con minutos puede convertirse en una de las sensaciones de la campaña. Y hay más. Jugadores que lo han ganado todo con las selecciones inferiores: Hugo Gónzalez (Real Madrid), Rafa Villar (Hiopos Lleida), Sergio de Larrea (Valencia), Lucas Langarita (Casademont Zaragoza)... El relevo de los Rudy, Sergio Rodríguez, Claver y compañía está ahí.