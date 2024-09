Florentino presume de Rudy como "un símbolo del Madrid"

Rudy Fernández recibió el homenaje del Real Madrid en Valdebebas con un acto a la altura de su leyenda. Cuando el balear anunció su retirada el pasado 4 de abril, el día de su 39 años, no esperaba unas muestras de cariño tan intensas como las que ha recibido desde entonces. A nivel de clubes, a nivel de selección, a nivel profesional, a nivel personal... en el homenaje que le realizó el Real Madrid estuvo su familia y su entorno más cercano en pleno. También todo el Real Madrid, compañeros, entrenadores, directivos, miembros de la plantilla de fútbol, los del "carrito del helado", amigos y más que amigos como Ricky Rubio o Marc Gasol y también el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, y la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar.

En el Real Madrid, Rudy levantó 26 trofeos: tres Euroligas, siete Ligas ACB, seis Copas del Rey, nueve Supercopas Endesa y una Intercontinental. Por eso las palabras de homenaje de Florentino Pérez: "Quiero que sepas que ha sido un honor contar contigo en una de las etapas más brillantes de nuestra historia y has representado los valores del Real Madrid en todas las canchas en las que has defendido nuestra camiseta. La imagen de Rudy Fernández será siempre la de un jugador que se dejó el alma en cada partido y que nunca se rindió ante las adversidades".

El presidente destacó su "talento, compañerismo, carisma y sacrificio", que "han sido esenciales para que los madridistas" se hayan sentido "orgullosos". "Ya formas parte de la leyenda del Real Madrid. Hoy queremos transmitirte todo nuestro cariño y también nuestra gratitud por lo que nos has dado en estas trece temporadas y no sólo por tu compromiso y tu trabajo en las canchas sino por tu comportamiento ejemplar durante todo este tiempo", comentó Florentino. "Tu talento y tu manera de vivir el baloncesto han conquistado el corazón de todos los que aman al Real Madrid. Te lo han demostrado en cada partido y muy especialmente el pasado 10 de junio en el WiZink Center porque no olvidaremos nunca uno de los momentos más emocionantes de los que hemos vivido en nuestra casa. Aquellos 14 minutos mágicos con todos nuestros aficionados puestos en pie", recordó sobre su despedida.

El máximo responsable del club resaltó el "espíritu ganador" de Rudy, ya "convertido en un símbolo" del ciclo de éxitos madridistas, con un palmarés de 26 títulos en estas 13 temporadas. Todo ello en 754 partidos, el tercer jugador que más encuentros ha jugado con la camiseta blanca en toda su historia. "En el Joventut ya veía a todo el mundo que estábamos ante un jugador que iba a hacer una gran historia en este deporte. Has logrado ser una de las grandes figuras españolas que han conseguido llegar a la NBA. Estamos también ante uno de los grandes mitos de la selección española de baloncesto", destacó Florentino sobre el único jugador del baloncesto mundial que ha disputado cinco Juegos Olímpicos. El presidente concluyó su discurso calificando de "aventura maravillosa" la carrera de Rudy, por lo que "siempre" le estarán "eternamente agradecidos". "Los aficionados al baloncesto te echaremos de menos en las canchas. Decides poner fin a una carrera que te ha convertido en leyenda y te llevas el reconocimiento, la admiración y el cariño del madridismo, de los aficionados al baloncesto, de tus compañeros, de los técnicos, de tus clubes. El Real Madrid será siempre tu casa", zanjó.