Laso y lo de Willy Hernangómez con Grimau: "Bastante subnormal"

El regreso de Pablo Laso a la Liga Endesa como entrenador del Baskonia le convierte en unas de las referencias en la nueva temporada de la ACB. El técnico compareció en Vitoria en un Foro Económico organizado por la Revista Dato de la capital vasca. El entrenador habló sobre todo tipo de cuestiones: del pasado, del presente y del futuro.

Laso habló de su pasado como jugador y su papel actual como técnico: "El deporte en general ha cambiado mucho. Antes jugábamos unos amigos con dos americanos y ahora esto es una empresa. En una compañía podría ser uno de los grandes responsables porque tengo mucha responsabilidad y gestiono ilusiones. Sería un capitán general en el ejército porque el jefe es el propietario, Josean Querejeta. La comunicación con la propiedad es importante, ya sea de día o de madrugada. Pero el dinero no te hace más poderoso porque yo no soy el que más cobra. De hecho, hay jugadores que pueden cobrar más que yo pero tienen menos poder dentro del grupo. El dinero está muy bien, te ayuda, pero no te hace ser el más importante. El respeto se gana de otra manera".

Y hablando de respeto y en un ambiente muy amable le cuestionaron en el foro empresarial sobre la relación que tuvieron la pasada temporada en el Barcelona Roger Grimau y Willy Hernangómez y el famoso comentario del pívot en que aseguraba que al técnico le "quedaban dos telediarios". Laso fue tajante: "Bastante subnormal. Yo como soy un poco sarcástico le habría dicho que qué es un telediario. Para que eso ocurra, el entrenador tampoco lo tiene que permitir. Seguro que hubo cosas en el camino. No se llega a situaciones de esas así como así. Si llegas a ese punto de fricción es porque no has hecho bien tu trabajo. Yo no llegaría nunca a una situación así. O sigue él o sigo yo. Al final la que sale perjudicada es la empresa".

Laso también se refirió a sus objetivos este curso en Vitoria: "No me quiero frustrar antes de empezar. Si aspiro a ganar la Copa, la Liga y la Euroliga y no lo consigo, me frustro. Pero si no aspirara… para qué entreno. Si hay equipos mejores que el mío, pues que me ganen, pero que les cueste. Lo que aspiro es a ser cada día mejor y a poder tener un equipo capaz de ganar a todos o a casi todos los rivales. Es muy difícil que ganemos la Euroliga, es una realidad. Veo los equipos que hay y sus inversiones, pienso en el sistema de competición y lo veo muy complicado. Esa es la realidad. Yo, si voy a la Final Four, luego la quiero ganar. No me contento sólo con llegar a jugarla".

También se le preguntó si entrenaría al Barça, a la selección e incluso si volvería al Madrid: "Esa no es una pregunta para mí. ¿Entrenaría al Barcelona? Sí. Habría que preguntar al Barcelona si le interesa fichar a Pablo Laso. ¿Entrenaría al Real Madrid de nuevo? Sí, ¿por qué no? También habría que preguntar al Real Madrid si está interesado en fichar a Pablo Laso. Y lo mismo digo, por ejemplo, con la selección española. Yo me dedico a entrenar, puedo hacerlo en cualquier club que me quiera", señaló.

Y apuntó qué jugador ficharía para el Baskonia si tuviera opción: "Si pudiera fichar a cualquier jugador del mundo, traería a Tavares. No estamos en la NBA y, si así fuera, igual fichaba alguno de allí. Pero estamos en Europa, en la ACB y en la Euroliga y es él el que la conoce. Por eso me lo traería antes que a otro".