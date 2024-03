Lopera, un fenómeno viral: de la fiesta de Halloween a la bronca con Luis Cuervas

El mundo del fútbol y especialmente la afición del Real Betis Balompié están de luto tras el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera. Un mítico de aquel fútbol clásico. Durante los 18 años que estuvo al frente del club verdiblanco como presidente, desde el 30 de junio de 1992 hasta el 7 de julio de 2010, ascendieron a primera en su primera campaña, ganaron la Copa del Rey en 2005 en 1997 y también se clasificaron para la Champions tras ser cuartos en la temporada 2004/05. Más allá de sus éxitos deportivos, también destacan todos los momentos virales que protagonizó convirtiéndose así en un fenómeno mediático.

El Mesías del Betis

Las frases más contundentes de Lopera por aquella época de los años 90 fueron tendencia en el fútbol español. Muchos le llamaban "El Mesías del Betis". "El acero y el hormigón de este estadio no lleva una peseta de Manuel Ruiz de Lopera. Lleva mi sangre y esa sangre se la doy yo al Betis y al todo el beticismo". "Ustedes, los béticos tenéis un jugador que se llama Alfonso que está cedido al Real Madrid. Ustedes los béticos tenéis la mejor Ciudad Deportiva de Andalucía. Ustedes, los béticos, habéis invertido como el tercer mejor equipo de España", son solo algunas.

Esas frases son historia, pero si hay una que destaca en especial fue la siguiente. "Me tienen que matar y no me importa que me maten por el Betis", ese fue uno de los discursos de "guerra" que más usó el expresidente cuando se sentía atacado por alguien. Muchos aficionados verdiblancos empezaron a usar esa expresión cuando se sentían perjudicados.

El perro Hugo

Muchos aficionados todavía recuerdan la anécdota de Lopera con su perro, otro referente para el belicismo. "Mi perro Hugo. Un día lo vais a ver, que mete el Betis un gol y se pone de pie", dijo en una rueda de prensa. Los elogios hacia su animal no solo fueron en conferencias, sino también en fotos. Lopera presumía en muchas imágenes de lo bético que era su perro y no dudaba en ponerle bufandas y otros complementos al animal.

Lopera se llegó a perder un derbi ante el Sevilla en el Pizjuán por verlo desde su casa con su perro Hugo cuando el animal estaba enfermo. Estas anécdotas posicionaron al expresidente del Betis en un fenómeno viral y, por supuesto, el mismo efecto mediático ganó su mascota que, en ciertos momentos, tenía el mismo protagonismo que los jugadores.

La anécdota con la cenizas de un bético y el bote de melocotones

"Lo que pasa en el Betis es increíble. A mí me llama un aficionado del Betis y me dice que la última voluntad de su padre es que yo fuese a verlo. Cuando llego me encuentro a un hombre que tenía una bandera del Betis en la cama y ya estaba muy enfermo. Después, el hijo me dijo que su padre le había dicho que siempre le sacase el carnet. Y le dije vale pues sácalo, pero me respondió que su padre quería que él le lleve al fútbol y ahí yo me quedo sorprendido. Me dijo... mira lo traigo aquí y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce donde estaban las cenizas. Me comentó que la policía no le dejaba entrar con el bote de cristal. "Mire usted tiene que hablar con la policía para que le dejen entrar y yo los domingos ya le recojo", respondió.

Esta anécdota fue contada en directo con Carlos Herrera como presentador y testigo de aquello. Todos los asistentes empezaron a reírse al mismo tiempo que el mismo Lopera también sonreía por esa situación.

La fiesta de Halloween

Los béticos siempre recordarán la famosa fiesta de Halloween. Todos los jugadores de la plantilla celebraron la noche de Halloween de 2001. Los Joaquín, Benjamín y compañía estaban acompañados de muchas chicas, alcohol... De repente, apareció Lopera y muchos de los jugadores se tiraron del balcón para que nos les viera. El presidente habló uno a uno con todos.

"Cuando me dijeron que estaba el presidente en el chalet pensaba que era broma... Apareció con rostro serio y me dijo... "Ay Joaquín, usted también está aquí...". Esta anécdota es recordada con principal sentido del humor cada noche de Halloween.

Las invitadas alucinaban y hasta se hacían fotos con los recién llegados: "Pues sí que es importante la fiesta que vienen hasta el presidente y el entrenador". Juande sostiene que él ni siquiera sabía donde iba. "El presidente, que en algunas cosas era peculiar, me llamó y me dijo que le acompañara, pero no sabía adónde".

El Betis atravesaba un gran momento deportivo y esta polémica ensució aquella buena imagen. Más allá de eso, la anécdota se sigue contando de padres a hijos.

La discusión con Luis Cuervas

Lopera siempre fue un buen amigo y peor enemigo. En 1995 tuvo una disputa con el que fuese presidente del Sevilla, Luis Cuervas. Ambos conjuntos disputaba un partido el 22 de enero en el Ramón Sánchez Pizjuán. Las duras declaraciones de Cuervas encendieron a Lopera.

"Yo no vengo de tomar whisky, yo vengo de mi trabajo. Y si me tengo que tomar un whisky me lo tomo porque sé tomarlo y tú no sabes tomártelo", dijo Cuervas. "Por eso bebo agua", alegó Lopera. "Eres un desgraciado hombre", volvió a la carga el expresidente del Sevilla. "Ya está bien borracho hombre. No vengas provocando", zanjó Lopera. Más tarde ambos harían las paces. Aquel partido terminó con la victoria verdiblanca por 0-1.