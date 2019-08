Van de Beek era el centrocampista del Ajax en el que se había fijado el Real Madrid para reforzar su centro del campo, pero la operación se está retrasando y todo apunta a que no se va a hacer esta temporada. “Creo que se quedará en el Ajax esta temporada”, ha asegurado el ex futbolista Overmars, director deportivo del club holandés.

El Real Madrid tiene varios frentes abiertos en estas semanas que quedan para que termine el mercado de fichajes de verano. El primero es, o era Pogba. El cierre de las contrataciones en la Premier alejó al futbolista francés y desde el Bernabéu lo consideran una operación imposible. El United no quiso negociar antes y sin sustitutos es poco probable que lo haga ahora.

La segunda negociación, o futura negociación es Neymar. El acercamiento entre el Barcelona y el PSG no ha sido fructífero y en la entidad blanca consideran que cuanto más tiempo pase sin que se llegue a un acuerdo, más posibilidades se abren para los del Bernabeú. Son pacientes.

La otra incorporación es la de De Beek, una operación que estaba a punto de estar cerrada y el acuerdo con el futbolista está ya hecho, pero no con el Ajax y ahora no parece tan claro: “Creo que no pasará mucho tiempo hasta que lo aclaremos y espero que termine todo de una manera positiva”, aseguró Overmars a la televisión holandesa ‘Ziggo Sport’

En el Real Madrid consideran que sin movimientos en el centro del campo, la opción de James, que hasta ahora no ha entrado en los planes de Zidane, es un futbolista más que aprovechable para esa zona del campo. El colombiano ha sido un descarte de Zidane desde el principio, pero no ha habido ninguna oferta seria por él. El Nápoles, que es el club que más intenciones ha mostrado para hacerse con sus servicios, nunca llegó a hacer una oferta seria por el jugador, mientras que el Atlético de Madrid no llegó a mostrar interés real en contratarle. A la espera de una oferta convincente, James sigue siendo jugador de la plantilla de Zidane y se le pide al técnico que le saque el mejor provecho posible.

En Holanda, mientras, se dice, que el Ajax está buscando un sustituto para el hueco que podría dejar Van de Beek y se ha publicado el nombre de Vanaken, jugador del Brujas. Pero “ya no estamos buscando nuevos jugadores”, aseguró Overmars.

Aunque Zidane ha hecho pruebas en la defensa sobre todo, es el centro del campo donde no termina de tenerlo claro: no quiso a Ceballos ni a Llorente para apostar por los mismos de siempre. Pero según han ido pasando los encuentros, el entrenador francés se está dando cuenta que le falta consistencia. Valverde parece uno de los hombres elegidos por el entrenador francés para ayudar. Y si no llega Van de Beek, tiene a James