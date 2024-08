Lucía Etxebarria no se calla sobre la boxeadora intersexual de los Juegos y ya tiene miles de reproducciones

La boxeadora italiana Angela Carini abandonó su combate olímpico contra la argelina Imane Khelif después de sólo 46 segundos porque los golpes de una rival que previamente había suspendido un test de género eran demasiado fuertes.

"No podía continuar. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Para'. Es mejor no seguir. Mi nariz empezó a gotear desde el primer golpe", declaró Carini a la prensa este jueves tras el combate de 66 kg. "Podía ser el combate de mi vida pero, en ese momento, también tenía que salvaguardar mi vida", agregó.

Khelif fue descalificada del Mundial femenino de 2023 en Nueva Delhi después de que se considerara que sus niveles de testosterona eran demasiado altos, por lo que no superó una prueba de género. Pero la argelina puede luchar en los Juegos de París, como ya hizo en Tokio hace tres años, porque el boxeo olímpico está dirigido por un organismo diferente al de los campeonatos del mundo.

Es una de las polémicas de los Juegos. La escritora Lucía Etxebarria ha sido muy tajante: "Ángela Carini se acercó al deporte practicando el tiro al plato antes de seguir los pasos de su padre y de su hermano, y de decidirse por el boxeo profesional. Comenzó a construir su sueño entre 2014 y 2015, cuando se puso la medalla de oro al cuello, primero en el Campeonato de Europa Júnior y luego en el Mundial Juvenil. En 2019, obtuvo dos grandes laureles más a nivel internacional, una doble plata (continental y mundial) que la consagraba entre la élite del movimiento", ha escrito en las redes.

"Para todos era 'Tigre', el apodo que le puso su padre, un ex policía confinado a una silla de ruedas durante años tras un accidente de servicio. Ángela soñaba con ganar los juegos Olímpicos y llevarse otra medalla, pero le tocó competir contra Imane Khelif. Imane es su nombre y en un test genético se demostró que sus cromosomas eran XY. Hace un año fue descalificada del campeonato mundial por no pasar una prueba de elegibilidad de género. A pesar de ello, el Comité Olímpico Internacional (COI) consideró a Khelif una oponente legítima", continuaba explicando.

"Carini recibió sólo dos golpes en la pelea, ambos duros derechazos, en la primera ronda de unos Juegos Olímpicos que disputaba, según había explicado, en honor a su padre. El primero rompió la correa de la barbilla de su protector de cabeza, el segundo aterrizó justo en su nariz. Sus Juegos Olímpicos duraron 46 segundos y el resultado la dejó desconsolada. Khelif le rompió las esperanzas y la nariz. Ángela abandonó porque tenía miedo. Miedo de recibir un puñetazo aún más fuerte que quizá le provocara una contusión cerebral", sigue.

Y pasa al ataque: "El secretario de derechos LGTBI del partido socialista español nos ha llamado transfobas a aquellas que advertimos de que esto era una barbaridad. De que nunca hubieran debido dejar a una mujer competir contra un hombre. En España si un hombre pega a una mujer se supone que es delito pero si lo hace en el marco de unos Juegos Olímpicos tenemos que callarnos. Cada día dais más vergüenza y más asco, falses aliades de pacotilla", acaba.