Una deportista trans no se calla contra Ana Peleteiro: "Es una aberración"

Ana Peleteiro ha provocado una gran polémica con sus declaraciones contra la participación de las atletas trans en los deportes profesionales. Es uno de los asuntos que más reacciones provocan y este no ha sido menos. Una de las respuestas ha llegado de Alba Palacios, jugadora de fútbol trans. "Es un flaco favor para los derechos humanos, no solo los de las personas trans. No entiendo eso de que solo pueden participar en deportes no profesionales. ¿Cuánto salta una mujer trans? No sé si me lo puede responder Ana, no sé si hay algún caso. Cuando se habla de las personas trans en el deporte y ves el porcentaje de las personas trans en altas competiciones es ridículo", ha asegurado en una entrevista en Radio Marca. Ha sido muy dura: ""Veo mucho odio, mucho miedo y cuando hay miedo hay rechazo porque no saben lo que hay. Han visto tres casos de personas transgéneros que han estado compitiendo en la élite y han pasado al femenino y eso sí había que estudiarlo. Prohibir la competición a las personas trans porque sí me parece una aberración", continuaba indignada. Considera, además, que no se puede generalizar. "Dicen directamente que no, sin saber su caso. Si hay transaccionado antes o después de la pubertad, si han hecho deportes antes... Conozco a mujeres trans que han transaccionado después de la pubertad y las ves y sabes que si se van a poner a jugar al fútbol o al atletismo no van a llegar a niveles de competición". ""El año que viene llevaré seis años compitiendo en el deporte femenino sin ningún tipo de problemas".

Las palabras de Peleteiro han llegado más allá del deporte. La escritora Elizabeth Duval también ha opinado: "Creo que podríamos tener una discusión pública mejor si en lugar de presuponerle malicia a Ana Peleteiro y llamarla tránsfoba habláramos de los criterios que ya rigen el acceso de personas trans al deporte y complejizáramos el debate para desmontarlo. Lo otro es enquistarse", intentaba poner orden. También ha opinado el escritor César Rendueles: "Nunca he oído a nadie defender que en salto o baloncesto debería haber categorías por altura (como, por cierto, sí que ocurre con el peso en boxeo o en halterofilia). ¿Por qué sí es justo que las saltadoras o jugadoras altas tengan una ventaja biológica sobre las demás".

Ana Peleteiro no ha contestado acerca de este asunto, sí lo ha hecho sobre pagar por la adopción de niños. "Una vez más no respondo a los trogloditas".

Más se ha extendido la escritora Alana S. Portero: "¿Alguna otra actividad profesional a la que no debamos acceder, Ana, cariño? ¿Y no profesional? Cuando la internacional paternalista decidáis los límites exactos de nuestras vidas pasadnos un mapa y sus correspondientes instrucciones, porfi. Venga, suerte con lo tuyo, reina", escribe. Tal y como lo formula, donde dice «personas trans» quiere decir «mujeres trans», que nunca está viendo como mujeres porque adjudica a esas posibles atletas la capacidad de saltar 18 metros. No hay ninguna con tal habilidad. Pero por qué no contribuir a darle al muñeco. Ni dieciocho, ni lo que salta ella. Y años han tenido las triplistas trans para demostrarlo, pero resulta que ni una. Da igual, agitemos el pánico, que nos viene muy bien a todas, incluida Ana. Y continúa. "Pensar que la reacción va a parar justo cuando llegue a tu puerta es pensamiento mágico. Caster Semenya ni siquiera tiene el record mundial de su disciplina y ahí está corriendo para no perder el autobús pero no en una pista"